Lula em BH: ato no Centro altera trânsito e exige atenção dos motoristas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma caminhada em Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10). O ato de apoio à reeleição está previsto para começar às 15h, com concentração na Praça da Estação. Os motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito.

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A manifestação seguirá da Praça da Estação até a Praça Raul Soares. O trajeto entre as duas não foi divulgado. A previsão de chegada do presidente é às 17h.

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Procurada pelo Estado de Minas, a BHTrans informou que a Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) vai monitorar a região das praças da Estação, Sete e Raul Soares, no Centro da cidade, além de realizar ações operacionais e fechamentos para garantir a segurança dos participantes e do tráfego.

"O monitoramento também é realizado por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e agentes da Guarda Municipal", informou a BHTrans, em nota.

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Questionada sobre possíveis interdições e desvios, a empresa esclareceu que não há uma operação de trânsito específica, visto que o ato é dinâmico e fluido. Os fechamentos e as reaberturas das ruas serão feitos conforme o movimento avançar.