BH: incêndio em casa atinge acervo de sebo on-line

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, danificou parte de um acervo de livros que ficava no porão da residência. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 2h30 desta quarta-feira (21/10) e controlou as chamas.

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De acordo com os militares, a casa possui cinco andares. A princípio, acreditou-se que o dono do imóvel fosse um acumulador. No entanto, ao chegar ao local, viram que o porão tratava-se de um espaço para guardar livros usados que eram vendidos on-line.

A moradora Rosimere Carvalho contou à reportagem do Estado de Minas que a família tem uma loja no Centro de BH, onde também comercializa livros, mas o depósito fica na residência. Ela usa a plataforma Estante Virtual, que faz o intermédio entre comprador e vendedor.

No entanto, a mulher relatou não ter seguro. Como os moradores ainda não puderam voltar para a residência, não contabilizaram a dimensão da perda.

Incêndio em casa no Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, danificou livros que eram armazenados no porão CBMMG/Divulgação Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Jair Amaral/EM/DA Press Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte CBMMG/Divulgação Bombeiros precisaram abrir buraco em um dos muros da casa para ventilar o local e combater as chamas CBMMG/Divulgação Voltar Próximo

Como foi o incêndio?

Os bombeiros precisaram fazer uma abertura lateral em um dos muros da casa para ventilar o local e ajudar no combate às chamas, visto que havia muita fumaça.

Segundo relato do filho de Rosimere, que acionou os bombeiros, ele viu muita fumaça branca na cozinha e retirou os pais idosos, porém não sabe de onde vinha o fogo. Conforme informações iniciais, ele mora no andar de cima, e os pais, embaixo, no nível da rua.

Há outros três andares, sendo o último deles o porão. Os militares somente conseguiram entrar pela parte de baixo. Segundo Rosimere, no andar acima do porão fica uma área de churrasqueira e, mais acima, uma cozinha.

Bombeiros precisaram abrir buraco em um dos muros da casa para ventilar o local e combater as chamas CBMMG/Divulgação

"Meu filho mora na casa de cima. Ele viu a fumaça subindo e desceu pra ver o que era. Ele achou que a gente tivesse deixado alguma panela no fogo, mas ele nem chegou na cozinha, porque a fumaça já estava muito fora", disse Rosimere.

Os militares retiraram materiais não atingidos para reduzir a carga de incêndio e controlaram a situação por volta das 5h30, quando foi iniciada a fase de rescaldo. A Polícia Militar (PMMG) isolou a área.



Por volta das 9h, os bombeiros já se preparavam para deixar o local, que ainda tem muita fumaça. Segundo o aspirante Leonardo Santini, do Terceiro Batalhão dos Bombeiros Militar, duas viaturas foram até o endereço durante a madrugada.

"Quando a gente chegou, o incêndio já estava totalmente desenvolvido. Não possível entrar no porão pra realizar o combate, então a guarnição realizou o combate pelo lado externo do porão, sendo necessário quebrar uma parede pra fazer uma outra frente de combate às chamas", explica Santini.

Somente depois, outra viatura chegou ao local e eles, então, combateram as chamas. Em seguida, os militares utilizaram uma linha de espuma para fazer o rescaldo, que deve demorar algumas horas para finalizar, já que há muitos livros no local.

A Defesa Civil de BH foi acionada, mas não pôde fazer a vistoria pois não havia condições adequadas de segurança e temperatura no local, que impossibilitavam a avaliação dos riscos e danos. Segundo o representante do órgão municipal, Wilson Alves, a previsão é de que a vistoria seja realizada no período da tarde, desde que as condições de segurança permitam.



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"Vamos retornar posteriormente, depois que a fumaça se debelar, para fazer uma vistoria em todos os compartimentos do imóvel", alega Wilson. Ele explica que não é possível declarar a extensão dos danos, pois avaliaram a casa apenas por fora.