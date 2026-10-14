Incêndio criminoso termina com morte de cão e prisão em Venda Nova

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Um cachorro de médio porte morreu asfixiado em um incêndio provocado pelo próprio tutor, um homem de 24 anos, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova. Ele foi preso.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o morador havia discutido com um familiar na noite anterior. Logo depois da briga, ateou fogo em um colchão, e as chamas se espalharam pelo imóvel.

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Controle das chamas e perigo na rede elétrica

O Corpo de Bombeiros compareceu ao endereço e realizou o controle do incêndio. A equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também compareceu para prestar apoio imediato.

O acionamento dos técnicos da Cemig ocorreu por causa da queda de fios de alta tensão no chão, estrutura que gerava risco evidente de choque elétrico no local.

Interdição do imóvel e posicionamento da Defesa Civil

A Defesa Civil realizou inspeção na edificação e determinou o isolamento de cômodos situados no segundo e no terceiro pavimentos. Uma nova avaliação técnica estava agendada para a manhã desta quarta-feira (14), mas foi adiada.

Sobre a continuidade dos trabalhos, a Defesa Civil comunicou: "nova vistoria será realizada assim que o local oferecer condições. Os moradores deixaram o imóvel e estão temporariamente abrigados na residência de familiares".

Agressão e condução do suspeito

Logo após iniciar as chamas, o suspeito tentou escapar pela vizinhança. Populares perseguiram o jovem, conseguiram contê-lo e o agrediram fisicamente.

Depois de sofrer os golpes, o homem buscou refúgio diretamente em um posto da Polícia Militar. Os policiais providenciaram atendimento médico para os ferimentos do detido.

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Assim que recebeu alta do atendimento de saúde, a equipe policial conduziu o morador para a delegacia, onde ele permaneceu sob custódia e à disposição da Polícia Civil.