Grande BH: Incêndio atinge ferro-velho e ameaça edificações vizinhas

Um incêndio em um ferro-velho no Bairro Jardim Encantado, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo, mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite desta segunda-feira (19/10). De acordo com a corporação, três equipes trabalham no combate às chamas.

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Imagens mostram muita fumaça no local atingido pelo incêndio, onde, além de veículos e peças usadas, havia também materiais recicláveis estocados. Ainda segundo informações do CBMMG, o fogo chegou a ameaçar imóveis vizinhos, mas foram controladas.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também deslocou uma guarnição até o local, para isolar área atingida pelo incêndio e controlar o trânsito no entorno.

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Apesar das dimensões do incêndio, não há registro de feridos. Ainda não há informações sobre as possíveis causas das chamas ou sobre a extensão dos prejuízos.