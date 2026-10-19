Homem morre afogado após ser arrastado pela correnteza em rio

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um homem de 32 anos morreu afogado no Rio da Usina, em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, na Região Central de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o afogamento aconteceu na tarde de domingo (18), quando o homem teria se cansado enquanto nadava e acabou sendo arrastado pela correnteza. Ele afundou e não foi mais visto.

Os militares foram acionados por volta das 14h para realizar as buscas, mas não encontraram a vítima.

Na manhã desta segunda-feira (19), as equipes retornaram ao local com equipamentos de mergulho para dar continuidade às buscas. O corpo foi encontrado por volta do meio-dia.

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*Estagiária sob supervisão