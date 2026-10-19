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REGIÃO CENTRAL DE MINAS

Homem morre afogado após ser arrastado pela correnteza em rio

Corpo foi encontrado pelos bombeiros nesta segunda-feira (19/10), segundo dia de buscas em Santana do Riacho

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/10/2026 16:44

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Correnteza arrasta homem de 32 anos durante nado e vítima morre afogada no Rio da Usina em Santana do Riacho
Correnteza arrastou homem de 32 anos no Rio da Usina, em Santana do Riacho crédito: RM Notícias

Um homem de 32 anos morreu afogado no Rio da Usina, em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, na Região Central de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o afogamento aconteceu na tarde de domingo (18), quando o homem teria se cansado enquanto nadava e acabou sendo arrastado pela correnteza. Ele afundou e não foi mais visto.

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Os militares foram acionados por volta das 14h para realizar as buscas, mas não encontraram a vítima.

Na manhã desta segunda-feira (19), as equipes retornaram ao local com equipamentos de mergulho para dar continuidade às buscas. O corpo foi encontrado por volta do meio-dia.

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*Estagiária sob supervisão

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