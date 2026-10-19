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CAMPO DAS VERTENTES

Adolescente de 14 anos morre afogado enquanto pescava em rio

Corpo do jovem foi encontrado pelos bombeiros a cerca de 70 metros do ponto do afogamento, no Rio Grande, na zona rural de Nazareno

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/10/2026 14:31 - atualizado em 19/10/2026 14:40

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Adolescente de 14 anos se afogou enquanto pescava em Nazareno
Adolescente de 14 anos se afogou enquanto pescava em Nazareno crédito: CBMMG/Divulgação

Um adolescente de 14 anos morreu afogado no Rio Grande, em um trecho conhecido como Cafota, na zona rural de Nazareno, no Campo das Vertentes.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o afogamento ocorreu na tarde de sábado (17/10), enquanto o adolescente pescava na margem do rio acompanhado de um amigo. Ao entrar na água, ele teria escorregado e não conseguiu voltar à superfície.

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Militares de São João del-Rei foram acionados e as buscas começaram à noite, quando a equipe esteve no local para levantar informações e mapear a área.

No domingo (18/10) pela manhã, os militares retornaram com equipamentos de mergulho e deram continuidade aos trabalhos.

Após algumas horas, o corpo foi localizado em uma área de remanso, a cerca de 70 metros do ponto do afogamento e a aproximadamente sete metros de profundidade.

Pescadores da região auxiliaram os militares na delimitação da área de busca, o que ajudou a direcionar os trabalhos. O trecho apresentava correnteza moderada e boa visibilidade.

Após o resgate, o serviço funerário foi acionado para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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