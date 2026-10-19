Adolescente de 14 anos morre afogado enquanto pescava em rio

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um adolescente de 14 anos morreu afogado no Rio Grande, em um trecho conhecido como Cafota, na zona rural de Nazareno, no Campo das Vertentes.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o afogamento ocorreu na tarde de sábado (17/10), enquanto o adolescente pescava na margem do rio acompanhado de um amigo. Ao entrar na água, ele teria escorregado e não conseguiu voltar à superfície.

Militares de São João del-Rei foram acionados e as buscas começaram à noite, quando a equipe esteve no local para levantar informações e mapear a área.

No domingo (18/10) pela manhã, os militares retornaram com equipamentos de mergulho e deram continuidade aos trabalhos.

Após algumas horas, o corpo foi localizado em uma área de remanso, a cerca de 70 metros do ponto do afogamento e a aproximadamente sete metros de profundidade.

Pescadores da região auxiliaram os militares na delimitação da área de busca, o que ajudou a direcionar os trabalhos. O trecho apresentava correnteza moderada e boa visibilidade.

Após o resgate, o serviço funerário foi acionado para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro