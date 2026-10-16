Vídeo: mais um ônibus é incendiado na Grande BH em menos de 12 horas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Mais um ônibus foi incendiado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) em menos de 12 horas. Desta vez, o ataque aconteceu no Bairro Confisco, na Pampulha, na capital mineira, na manhã desta sexta-feira (16/10). O veículo da linha 5035 (Zoológico/Hospitais via Serrano) estava estacionado no ponto final, na Rua Aracy Guimarães Rosa, próximo à Praça do Confisco, quando o fogo começou. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido criminoso. Ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o coletivo ainda não havia iniciado o percurso e permanecia no ponto final quando as chamas começaram. O motorista não estava no veículo no momento do incêndio, pois ainda faltava tempo para a saída da linha.

Uma equipe de militares foi enviada ao endereço e utilizou cerca de 2.500 litros de água para combater as chamas. Apesar do trabalho dos bombeiros, o ônibus foi completamente destruído pelo fogo.

As polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG) também estão no local. A reportagem entrou em contato com as duas corporações para obter informações sobre as circunstâncias do incêndio e aguarda retorno.

Outro ônibus foi incendiado horas antes

Outro coletivo foi incendiado na Rua Hermínio Perez Furletti, no Bairro Belo Vale, em Sete Lagoas, na Região Central do estado, na noite de quinta-feira (15).

De acordo com os bombeiros, um grupo de criminosos jogou gasolina no veículo e ateou fogo. Os suspeitos fugiram logo após o crime.

O motorista foi surpreendido pela aproximação do grupo, mas conseguiu deixar o ônibus a tempo e não se feriu.

As chamas destruíram completamente o coletivo e também atingiram a rede elétrica da rua devido à intensidade do calor. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino