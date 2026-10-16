Ônibus é incendiado em Sete Lagoas durante a noite: veja o que se sabe do ataque

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Um grupo de criminosos jogou gasolina e colocou fogo em um ônibus na Rua Hermínio Perez Furletti, localizada no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas. O ataque aconteceu na noite desta quinta-feira (15), no município que fica na Região Central de Minas Gerais.

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Os responsáveis pela ação espalharam o combustível inflamável para incendiar o transporte e fugiram logo após o ataque. Acionado para atender a ocorrência no endereço, o Corpo de Bombeiros confirmou a fuga rápida dos autores.

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Fuga dos criminosos e saída do condutor

O motorista que operava a linha acabou surpreendido pela aproximação do grupo criminoso. Mesmo diante da abordagem repentina, ele conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos.

A equipe do Corpo de Bombeiros enviada ao local informou que nenhuma pessoa se feriu durante a investida criminosa no bairro Belo Vale.

Destruição do veículo e danos materiais

As chamas tomaram o veículo de maneira rápida e provocaram a destruição completa da condução. O fogo gerou outros danos no local: o calor e a intensidade das labaredas atingiram a rede elétrica da rua.

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O Corpo de Bombeiros controlou a ocorrência provocada pelo incêndio criminoso na via urbana.