Incêndio destrói galpão de empresa de proteína animal em Sete Lagoas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio destruiu vários pavilhões de uma empresa de avicultura e proteína animal no fim da tarde de sábado (17/10) em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

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As chamas começaram a ser vistas por volta das 17h30 nas instalações da empresa Vibra Foods, localizada na Avenida Zoélio Sola, no bairro Montreal.

O fogo se alastrou rapidamente pelos pavimentos térreo e superior da edificação, setor destinado ao armazenamento de embalagens de papelão.

Por se tratar de material sólido de fácil combustão, a carga térmica acelerou a dispersão do fogo, que consumiu uma área de 400 metros quadrados do galpão.

O calor intenso comprometeu a sustentação metálica do imóvel, provocando o colapso estrutural de parte do telhado de zinco.

Para conter o avanço do fogo, a Quinta Companhia Independente de Bombeiros Militar mobilizou 12 militares e quatro viaturas operacionais.

As equipes adotaram uma estratégia de combate dividida em duas frentes simultâneas: uma linha voltada ao confinamento das chamas para isolar as seções vizinhas e outra dedicada ao ataque direto ao foco principal. Foram necessárias quatro horas ininterruptas de operação e cerca de 50 mil litros de água para controlar o sinistro.

Após o término da etapa crítica de extinção, as equipes deram início ao trabalho de rescaldo com reviramento de material para evitar a permanência de brasas sob os escombros.

“O fogo se propagou por uma área de 400 metros quadrados do depósito de papelão da empresa. O excesso de calor ocasionou o colapso de parte da estrutura do telhado de zinco do galpão”, informou o CBMMG a respeito dos danos físicos causados pelo calor.

Quais as causas do incêndio?

Não houve registro de pessoas feridas ou intoxicadas, não havendo indicação de autoria criminosa no momento do incidente. A extensão do dano concentrou-se no setor de estocagem, onde o colapso estrutural elevou o nível de risco operacional durante as manobras.

O perímetro do incidente também contou com o apoio da Polícia Militar no isolamento da via e de servidores da Prefeitura de Sete Lagoas para suporte operacional.

Durante a madrugada, a presença de calor residual provocou um princípio de reignição entre as pilhas de papelão colapsadas. A brigada interna da própria empresa agiu com rapidez e conteve os focos secundários com os recursos do local, sem necessidade de novo deslocamento de viaturas.

No início da manhã de domingo, por volta das 6h, uma guarnição militar retornou ao imóvel para a vistoria técnica pós-sinistro e confirmou a ausência de novas fontes de ignição ou riscos iminentes de novos desabamentos.

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Na vizinhança imediata da via, marcada pela presença mista de galpões empresariais, comércios locais e moradias periféricas do setor leste da cidade, a densa coluna de fumaça gerou apreensão sobre a possibilidade de propagação para imóveis adjacentes.

Combate às chamas

Localização do sinistro: depósito de embalagens e caixas de papelão da Vibra Foods

depósito de embalagens e caixas de papelão da Vibra Foods Alastramento das chamas: propagação rápida pelos pavimentos térreo e superior

propagação rápida pelos pavimentos térreo e superior Impacto térmico: colapso estrutural parcial de telhado de zinco sob calor intenso

colapso estrutural parcial de telhado de zinco sob calor intenso Mobilização militar: empenho de 12 bombeiros e quatro viaturas da Quinta Companhia Independente

empenho de 12 bombeiros e quatro viaturas da Quinta Companhia Independente Estratégia de ataque: divisão em duas frentes para confinamento e extinção direta

divisão em duas frentes para confinamento e extinção direta Volume de combate: emprego de aproximadamente 50 mil litros de água ao longo de quatro horas

emprego de aproximadamente 50 mil litros de água ao longo de quatro horas Controle de reignição: ação da brigada interna durante a madrugada e vistoria militar pós-sinistro



Prevenção contra incêndios