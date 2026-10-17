Carros batem de frente, uma pessoa morre e 7 ficam feridos na MG-238

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma batida de frente entre dois carros matou uma pessoa e deixou sete feridas no fim da tarde dessa sexta-feira (16/10) na rodovia estadual MG-238, em Funilândia, na Região Central de Minas.

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O acidente ocorreu por volta das 16h30 no sentido Jequitibá e envolveu um Ford Ka, ocupado por duas pessoas, e um Chevrolet Celta, que transportava cinco ocupantes.

A violência do impacto destruiu a frente de ambos os carros, lançou destroços sobre a pista e levou perigo para quem trafegava pelo local.

De acordo com o levantamento dos socorristas, os dois passageiros do Ford Ka não sofreram lesões graves e conseguiram sair da cabine sem necessidade de intervenção para retirada forçada.

A situação no Chevrolet Celta foi crítica. Quatro dos ocupantes conseguiram deixar o interior do automóvel por conta própria antes da chegada das equipes de resgate.

Já o motorista, um homem de 57 anos, natural de Jequitibá, ficou preso entre as ferragens da estrutura retorcida e não resistiu aos ferimentos.

O trecho corta uma área rural cercada por propriedades agropecuárias e chácaras residenciais, como o condomínio Vale do Sol.

Como foi o socorro às vítimas?

Duas equipes da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sediada em Sete Lagoas, deslocaram-se rapidamente para a rodovia.

“No Chevolet Celta, o condutor do carro estava encarcerado e não apresentava sinais vitais. Os bombeiros precisaram realizar o desencarceramento do corpo do motorista”, informou o CBMMG a respeito dos procedimentos técnicos executados para cortar as ferragens e retirar a vítima.

O socorro contou com o apoio de três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e patrulhas da Polícia Militar. A confirmação do óbito e a triagem de gravidade das vítimas foram coordenadas pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

A viatura de resgate dos bombeiros transportou duas pessoas — uma de cada automóvel — para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, enquanto as demais equipes do Samu conduziram os outros feridos para a mesma unidade hospitalar.

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O trecho da MG-238 entre Sete Lagoas, Funilândia e Jequitibá apresenta histórico recorrente de acidentes severos nos últimos meses. Em 21 de setembro deste ano, a cerca de quatro semanas deste episódio, uma colisão frontal entre um automóvel e uma carreta no mesmo trecho da rodovia, em Funilândia, também resultou na morte de um condutor e na retenção do fluxo viário, reforçando o alerta sobre o risco de ultrapassagens e excesso de velocidade na via.

Prevenção em rodovias de pista simples