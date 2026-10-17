MGC-356 terá interdição em alça para Nova Lima neste sábado; veja desvio
Bloqueio ocorre para combater mineração irregular. Motoristas devem seguir até o trevo do BH Shopping para acessar a MG-030 e seguir viagem
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O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interdita temporariamente a alça de acesso para Nova Lima neste sábado (17/10), a partir das 8h. A intervenção ocorre no km 6 da rodovia MGC-356, no sentido Belo Horizonte/Centro.
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A ação viabiliza serviços com máquinas e equipamentos voltados ao bloqueio de uma passagem que servia a atividades de mineração irregular. Como o maquinário do DER-MG permanecerá posicionado diretamente na pista, a interdição integral da alça busca assegurar a proteção de operários e motoristas.
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A previsão oficial indica que os trabalhos terminem e o fluxo no local seja liberado no decorrer da tarde do próprio sábado (17/10).
Histórico de operações no trecho
O ponto interditado recebeu ações preventivas conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e pela Polícia Militar de Meio Ambiente neste ano.
Em 2025, uma fiscalização das duas entidades flagrou extração ilegal de minério no perímetro. A operação conjunta terminou com a prisão de responsáveis e com a apreensão de itens utilizados no local:
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aparelhos celulares;
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veículos;
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uma pá-carregadeira.
Opção de desvio e tráfego
Os condutores que percorrem a MGC-356 no sentido Belo Horizonte/Centro com destino a Nova Lima devem utilizar uma rota alternativa durante o período de interdição.
O trajeto exige seguir em frente pela via até o trevo do BH Shopping. Nesse ponto, os veículos precisam realizar o retorno para acessar a MG-030 e prosseguir viagem em direção a Nova Lima.
Equipes do DER-MG vão trabalhar no trecho para organizar o tráfego, orientar condutores e garantir a segurança viária. Todo o perímetro contará com sinalização específica para guiar os usuários da rodovia.
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O DER-MG orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitando rigorosamente a sinalização implantada e as ordens dos agentes mobilizados no local.