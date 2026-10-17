BR-381é interditada após tombamento de carreta
Acidente na altura do km 342 mobilizou bombeiros e concessionária para desencarceramento do motorista durante a madrugada. Condutor ferido foi socorrido no Hospital Margarida
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Um homem ficou preso às ferragens em acidente que interditou parte da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (17/10).
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O caminhão tombou por volta das 4h na altura do quilômetro 342 da rodovia. O trecho sinuoso fica nas proximidades da divisa com Bela Vista de Minas e é conhecido na malha rodoviária como Curva do Boi, margeado por relevo acidentado de encostas e vegetação fechada.
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O condutor do veículo de carga, de 32 anos, sofreu ferimentos e ficou preso às ferragens da cabine, gerando risco imediato de lesões graves e retenção parcial da pista.
O acidente aconteceu no instante em que o veículo pesado realizava a manobra em uma das curvas fechadas. O condutor perdeu o controle da direção e o caminhão virou sobre a pista, sofrendo danos estruturais severos na cabine, o que provocou o esmagamento das estruturas metálicas contra o corpo do motorista.
Militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de João Monlevade e equipes operacionais da concessionária responsável pela administração do trecho foram acionados para a intervenção emergencial.
Os combatentes estabeleceram o perímetro de segurança para conter riscos de incêndio e vazamento de fluidos na rodovia.
Como foi o socorro ao ferido?
Para liberar o condutor, os bombeiros empregaram ferramentas hidráulicas de corte e expansão, afastando colunas e ferragens retorcidas que prendiam os membros inferiores da vítima.
“No local, a guarnição do Corpo de Bombeiros, em atuação conjunta com a equipe da concessionária da via, constatou que havia uma vítima presa às ferragens do veículo, sendo necessária a realização de procedimentos de desencarceramento para possibilitar a retirada do motorista em segurança”, informou o CBMMG.
Após a extração bem-sucedida, o homem foi estabilizado em prancha longa e entregue à equipe médica da concessionária que prestava apoio na ocorrência.
Em seguida, os socorristas realizaram a remoção da vítima até o Hospital Margarida, unidade hospitalar de referência localizada na área urbana de João Monlevade, para avaliação diagnóstica e cuidados intensivos.
O trecho da Curva do Boi no km 342 da BR-381 tem histórico recorrente de acidentes graves envolvendo veículos de carga.
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Em 16 de setembro, uma colisão que envolveu duas carretas e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas no mesmo quilômetro, provocando interdição da rodovia após o tombamento da carga sobre a pista.
Cuidados e prevenção
- Velocidade compatível: redução preventiva da marcha e da velocidade antes da entrada em curvas fechadas, especialmente em descidas de serra e áreas sem acostamento amplo
- Uso do freio-motor: retenção contínua da velocidade com marchas reduzidas para evitar o superaquecimento do sistema pneumático ou hidráulico de frenagem dos caminhões
- Atenção redobrada na madrugada: vigilância contra a sonolência e a visibilidade reduzida pela neblina matinal frequente nas encostas acidentadas da região
- Acomodação da carga: amarração equilibrada e travamento de cargas para impedir o deslocamento do centro de gravidade em curvas sinuosas como a Curva do Boi
- Distância de seguimento: manutenção de intervalo seguro em relação aos veículos que vão à frente para permitir frenagem ou manobra defensiva em caso de retenção inesperada