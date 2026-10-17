BR-381é interditada após tombamento de carreta

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem ficou preso às ferragens em acidente que interditou parte da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (17/10).

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O caminhão tombou por volta das 4h na altura do quilômetro 342 da rodovia. O trecho sinuoso fica nas proximidades da divisa com Bela Vista de Minas e é conhecido na malha rodoviária como Curva do Boi, margeado por relevo acidentado de encostas e vegetação fechada.

O condutor do veículo de carga, de 32 anos, sofreu ferimentos e ficou preso às ferragens da cabine, gerando risco imediato de lesões graves e retenção parcial da pista.

O acidente aconteceu no instante em que o veículo pesado realizava a manobra em uma das curvas fechadas. O condutor perdeu o controle da direção e o caminhão virou sobre a pista, sofrendo danos estruturais severos na cabine, o que provocou o esmagamento das estruturas metálicas contra o corpo do motorista.

Militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de João Monlevade e equipes operacionais da concessionária responsável pela administração do trecho foram acionados para a intervenção emergencial.

Os combatentes estabeleceram o perímetro de segurança para conter riscos de incêndio e vazamento de fluidos na rodovia.

Como foi o socorro ao ferido?

Para liberar o condutor, os bombeiros empregaram ferramentas hidráulicas de corte e expansão, afastando colunas e ferragens retorcidas que prendiam os membros inferiores da vítima.

“No local, a guarnição do Corpo de Bombeiros, em atuação conjunta com a equipe da concessionária da via, constatou que havia uma vítima presa às ferragens do veículo, sendo necessária a realização de procedimentos de desencarceramento para possibilitar a retirada do motorista em segurança”, informou o CBMMG.

Após a extração bem-sucedida, o homem foi estabilizado em prancha longa e entregue à equipe médica da concessionária que prestava apoio na ocorrência.

Em seguida, os socorristas realizaram a remoção da vítima até o Hospital Margarida, unidade hospitalar de referência localizada na área urbana de João Monlevade, para avaliação diagnóstica e cuidados intensivos.

O trecho da Curva do Boi no km 342 da BR-381 tem histórico recorrente de acidentes graves envolvendo veículos de carga.

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Em 16 de setembro, uma colisão que envolveu duas carretas e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas no mesmo quilômetro, provocando interdição da rodovia após o tombamento da carga sobre a pista.

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