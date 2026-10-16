Vídeo: torcedor do Galo é furtado dentro de carro de app a caminho de jogo

O torcedor do galo Richardson Robson, de 45 anos, estava dentro de um carro de aplicativo, a caminho do jogo na Arena MRV, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (BH), quando foi furtado por uma dupla em uma motocicleta no Anel Rodoviário, na noite dessa quarta-feira (14/10).

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Nas imagens divulgadas, é possível ver duas pessoas no veículo sobre duas rodas perseguindo o automóvel. Quando o veículo reduz a velocidade, um dos suspeitos desce e furta o celular.

“Estava dentro de um carro de aplicativo a caminho da Arena MRV e trabalhava mexendo no celular com o vidro semiaberto. Foi quando um deles se aproximou e puxou o aparelho das minhas mãos, sem que eu pudesse reagir”, conta Richardson.

Após isso, ele tentou rastreá-los por um aplicativo instalado no celular da esposa, mas os suspeitos haviam desligado o aparelho.

Richardson Robson foi até a Polícia Militar (PM) para registrar um boletim de ocorrência. Ele também procurou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e solicitou o bloqueio do Iphone 17 pró Max furtado.

“Acredito que falta mais policiamento policiamento nas áreas mais próximas do estádio. Penso que os agentes ficam muito concentrados em um ponto só da Arena, o que impede que a segurança seja garantida para quem usa a Via Expressa ou o Anel para ir assistir aos jogos. Recebi muitos comentários de pessoas que passaram por situação similar a minha”, protesta a vítima.

A reportagem entrou em contato com a PMMG para entender como é feito o trabalho de segurança nas áreas de acesso ao estádio, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimento.

Dificuldades de reembolso

Richardson é sócio torcedor do Atlético e é frequentador assíduo dos jogos. Com a ocorrência, ele não conseguiu ir a partida e tentou fazer o estorno do ingresso, mas não obteve êxito.

“Expliquei a situação para eles, que me informaram que só seria possível se o cancelamento do ingresso tivesse sido realizado antes da partida. Mesmo que eu tenha argumentado que não seria possível, pois o meu celular havia sido furtado e não teria como efetivar o cancelamento naquele momento”, contou o torcedor.

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De acordo com a comunicação da Arena MRV e do Clube Atlético Mineiro, os cancelamentos dos ingressos devem ser feitos 24 horas antes do início das partidas.