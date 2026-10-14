Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberaba

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A Polícia Militar prendeu um homem na terça-feira (13/10) suspeito de furtar um supermercado na praça Carlos Gomes, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação no comércio foi registrada pelo circuito interno de monitoramento.

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Ao verificarem as imagens das câmeras de segurança, responsáveis pelo estabelecimento flagraram o furto e chamaram a corporação policial.

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A partir das informações repassadas pelo comércio, os militares realizaram um rastreamento na região. As buscas tiveram êxito e a equipe conseguiu localizar o suspeito nas proximidades.

Apreensão dos produtos

Durante a abordagem ao homem, os policiais encontraram mantimentos guardados em sua mochila. A apreensão reuniu os seguintes itens:

uma bandeja com carne de frango temperada;

três unidades de suco em pó;

dois sachês para preparo de café;

uma embalagem contendo três bombons. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar deteve o homem e o encaminhou à delegacia com todos os materiais recolhidos.