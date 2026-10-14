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Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberaba

Câmeras de segurança flagraram a ação em comércio da praça Carlos Gomes; suspeito foi localizado pela PM com frango, café e doces na mochila

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
14/10/2026 08:32

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Frango temperado, café e bombons: PM prende suspeito de furtar supermercado em Uberaba
Polícia Militar de Minas Gerais exibe produtos recuperados de furto a supermercado em Uberaba crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem na terça-feira (13/10) suspeito de furtar um supermercado na praça Carlos Gomes, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação no comércio foi registrada pelo circuito interno de monitoramento.

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Ao verificarem as imagens das câmeras de segurança, responsáveis pelo estabelecimento flagraram o furto e chamaram a corporação policial.

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A partir das informações repassadas pelo comércio, os militares realizaram um rastreamento na região. As buscas tiveram êxito e a equipe conseguiu localizar o suspeito nas proximidades.

Apreensão dos produtos

Durante a abordagem ao homem, os policiais encontraram mantimentos guardados em sua mochila. A apreensão reuniu os seguintes itens:

A Polícia Militar deteve o homem e o encaminhou à delegacia com todos os materiais recolhidos.

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