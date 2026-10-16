Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minas

Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo nesta sexta-feira (16/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Como informou o Instituto, o alerta é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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Instruções segundo Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Regiões sob alerta:

Metropolitana de Belo Horizonte

Triângulo Mineiro

Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Vale do Mucuri

Norte de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Jequitinhonha

Noroeste de Minas

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria