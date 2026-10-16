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ALERTA DE TEMPESTADE

Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minas

Alerta amarelo significa perigo potencial; isso inclui chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
16/10/2026 16:00

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Inmet emite alerta de tempestade para esta sexta-feira (16/10)
Inmet emite alerta de tempestade para esta sexta-feira (16/10) crédito: Tulio Santos/EM/D.A.

Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo nesta sexta-feira (16/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Como informou o Instituto, o alerta é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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Instruções segundo Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Regiões sob alerta:

  • Metropolitana de Belo Horizonte
  • Triângulo Mineiro
  • Alto Paranaíba
  • Central Mineira
  • Zona da Mata
  • Vale do Rio Doce
  • Oeste de Minas
  • Vale do Mucuri
  • Norte de Minas
  • Sul/Sudoeste de Minas
  • Campo das Vertentes
  • Jequitinhonha
  • Noroeste de Minas

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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