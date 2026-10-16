Inmet emite alerta de tempestade e granizo para todo o estado de Minas
Alerta amarelo significa perigo potencial; isso inclui chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)
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Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo nesta sexta-feira (16/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Como informou o Instituto, o alerta é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
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Instruções segundo Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Regiões sob alerta:
- Metropolitana de Belo Horizonte
- Triângulo Mineiro
- Alto Paranaíba
- Central Mineira
- Zona da Mata
- Vale do Rio Doce
- Oeste de Minas
- Vale do Mucuri
- Norte de Minas
- Sul/Sudoeste de Minas
- Campo das Vertentes
- Jequitinhonha
- Noroeste de Minas
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria