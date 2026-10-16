Amiga bateu à porta do quarto e ouviu ‘está tudo bem’: médico é preso suspeito de estuprar jovem em 'chá de casa nova'

Um médico de 28 anos foi preso em flagrante em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos durante um “chá de casa nova”. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), quando uma amiga da vítima foi até a porta do quarto para saber como ela estava, o suspeito disse que estava tudo bem e não deixou a mulher entrar.

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O caso aconteceu na terça-feira (13), durante uma confraternização em uma casa na região das Chácaras Caiçaras. Os nomes do médico e da vítima não foram divulgados.

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De acordo com o relato da jovem à PM, ela foi a um dos quartos para trocar de roupa depois de algumas horas na festa. O médico entrou no cômodo, beijou a jovem à força e a estuprou. Ela afirmou que pediu para ele parar, mas, por estar embriagada, não conseguiu se desvencilhar.

Depois que o suspeito saiu do quarto, a amiga voltou ao cômodo. As duas deixaram a festa e procuraram a polícia.

A vítima foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias, onde recebeu atendimento especializado. Segundo o registro policial, os exames apontaram sinais de relação sexual, sem lesões visíveis.

Suspeito alegou consentimento

A PM localizou o médico após a denúncia. Aos policiais, ele confirmou a relação sexual, mas disse que foi consensual. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de estupro de vulnerável. O médico foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

O que é estupro de vulnerável

O Código Penal define como estupro de vulnerável o ato sexual com menores de 14 anos ou com pessoas que, por doença, deficiência ou outra condição, não têm discernimento ou não conseguem oferecer resistência. Nesses casos, o crime existe mesmo que haja suposto consentimento. A embriaguez pode se enquadrar nessa situação quando impede a vítima de reagir.

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Como denunciar

Casos de violência sexual podem ser denunciados pelo 190, em emergências, ou pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas e é gratuita. As vítimas também podem procurar atendimento em qualquer hospital da rede pública, que deve oferecer exames, medicação preventiva e acompanhamento.