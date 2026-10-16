BH: Copasa volta a fazer obras em rua afetada por adutora

crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Rompimento em adutora abre buraco grande em imovel na Rua Xapuri, no bairro Nova Granada. Equipe da Copasa mobilizada no local.

Quase dois meses após o rompimento da adutora que deixou 33 bairros de Belo Horizonte sem água, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) retornou à Rua Xapuri, ao lado da Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste da capital, para realizar uma manutenção na rede de esgoto.

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De acordo com a Copasa, a intervenção emergencial em um trecho da tubulação teve como objetivo desobstruir a rede e conter o extravasamento de água na via. A companhia informou que essa ocorrência não tem relação com a rede de distribuição de água e, portanto, não afetou o abastecimento local.

Os trabalhos da equipe causaram impactos no asfalto. Sobre isso, a empresa esclareceu que a recomposição do pavimento será feita assim que as condições climáticas permitirem e o solo estiver adequado. Enquanto isso, a recomendação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

Rompimento

Em agosto, uma adutora que fica entre a Rua Xapuri e a Avenida Barão Homem de Melo, se rompeu e provocou alagamento da via. Na época, a reportagem do Estado de Minas flagrou uma forte correnteza descendo pelas alamedas. O incidente deixou 33 bairros de Belo Horizonte sem água.

A força da água atingiu um imóvel e destruiu um dos cômodos de uma residência. O fluxo intenso abriu uma cratera na rua e quase engoliu um carro que estava estacionado no trecho.

Na época, agentes da BHTrans foram mobilizados para auxiliar na organização do trânsito na região. Equipes da Defesa Civil também estiveram no local para vistoriar o imóvel e as edificações vizinhas, para avaliar possíveis riscos e danos provocados pelo rompimento.

Após as vistorias, foi constatado um processo erosivo na base do imóvel, com exposição das fundações, o que resultou na interdição total da residência. Um galpão ao lado também passou por avaliação. No local foi constatado o desabamento parcial do muro entre as propriedades, sendo classificado como de risco médio.

Susto

“Acordamos no susto com o estrondo. Minha menina, de 3 anos, ficou assustada e tivemos que acalmá-la com toda essa situação. Ficamos muito abalados”, contou Talita Silva de Assis Portela, de 24 anos. A força da água acertou o muro que separava a Rua Xapuri e a residência da jovem. O impacto foi tão intenso, que derrubou a parede e afetou as estruturas do imóvel.

Na época dos fatos, a moradora relatou que a velocidade do incidente fez com que a família saísse urgentemente da residência. "Meu tio saiu pela janela, porque era impossível passar pela porta", contou. "Na correria, pegamos poucas coisas. A maioria temos que deixar para trás, pelo menos por enquanto. O importante é que estamos bem."

A casa de Talita chegou a ser interditada pela Defesa Civil municipal para a realização de vistorias em decorrência de danos estruturais no imóvel. A força da água quebrou uma parte do muro da residência e abriu uma cratera na rua. A moradora vivia com o marido, a filha e o cachorro no andar superior, enquanto o tio morava no inferior.

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A Copasa acolheu a família e questionou sobre a existência de parentes que pudessem abrigá-los neste momento de interdição da casa. Com a negativa de Talita, eles foram encaminhados para um hotel até que a situação com o imóvel fosse resolvida.