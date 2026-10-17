Chuva continua em BH neste fim de semana? Confira a previsão

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O fim de semana do belo-horizontino começa debaixo de água, mas deve terminar com folga do guarda-chuva. Belo Horizonte tem previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios e rajadas de vento neste sábado (17/10), com os termômetros não passando dos 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A virada no tempo chega no domingo (18/10), quando as chuvas dão uma trégua e a manhã abre com céu claro, elevando a temperatura máxima para 28°C na capital.

Esse alívio temporário também alcança a Região Central e o Sul de Minas, ao contrário do Leste do estado — incluindo os vales do Aço e do Mucuri —, onde o tempo segue fechado e com risco contínuo de trovoadas.

Neste sábado, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer hora, com temperatura mínima de 17,8°C, máxima estimada de 26°C e expectativa de umidade relativa mínima do ar em torno de 65% no período da tarde.

A regional mais fria foi a Oeste, que marcou 17,8°C às 6h, seguida pela Centro-Sul, que registrou 18°C às 3h05. A Pampulha marcou 18,7°C (com sensação térmica de 21,3°C) às 3h; o Barreiro computou 18,8°C às 2h; e Venda Nova, 18,9°C, às 3h15.

Onde vai chover no interior de Minas Gerais?

A faixa Leste e Nordeste (Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Zona da Mata) é a região com maior persistência de instabilidade, segundo o Inmet.

O período começa chuvoso (com trovoadas na noite do dia 17 e dia 18) e mantém o padrão nublado com pancadas de chuva frequentes e trovoadas isoladas ao longo de todo o ciclo analisado.

Na faixa Norte e Noroeste, abrangendo o Norte de Minas e Noroeste de Minas, a previsão do Inmet é de tempo instável com chuvas isoladas e pancadas intercaladas com aberturas entre muitas nuvens, intensificando-se com novas pancadas e trovoadas na noite do dia 18.

Na área Central, Metropolitana e dos Campos das Vertentes (Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Campo das Vertentes) há melhoria temporária expressiva na manhã e tarde do dia 18, com períodos de céu claro a encoberto por muitas nuvens, mas com instabilidades retornando em forma de pancadas isoladas nos períodos de transição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já na faixa Oeste e Sul, que compreende o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas e Sul/Sudoeste de Minas, o tempo permanece firme, com predomínio de poucas nuvens e aberturas de sol, sem previsão de chuvas significativas ao longo do dia 18.



Previsão do fim de semana

Sábado chuvoso: instabilidades com raios e vento moderado a forte na capital



instabilidades com raios e vento moderado a forte na capital Domingo de trégua: elevação da temperatura máxima e aberturas de sol em Belo Horizonte

elevação da temperatura máxima e aberturas de sol em Belo Horizonte Faixa Leste persistente: tempo encoberto com trovoadas contínuas nos vales e na Zona da Mata

tempo encoberto com trovoadas contínuas nos vales e na Zona da Mata Norte e Noroeste instáveis: pancadas de chuva isoladas que ganham força na noite de domingo

pancadas de chuva isoladas que ganham força na noite de domingo Oeste e Sul ensolarados: estabilidade predominante com tempo firme e baixa nebulosidade



Cuidados nos temporais