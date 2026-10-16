Doze cães são resgatados durante investigação de maus-tratos

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Doze cães foram resgatados durante uma investigação de possíveis maus-tratos contra animais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Civil (PCMG), os animais foram encaminhados para acolhimento provisório e passarão por avaliações veterinárias.

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O resgate dos animais ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na quarta-feira (14), com o apoio do Núcleo de Proteção Animal da Prefeitura de Uberlândia e de representantes da causa animal.

Após o resgate, os cães foram encaminhados para acolhimento provisório, sob os cuidados do Núcleo de Proteção Animal e de uma organização não governamental (ONG) de proteção animal.

Os animais passarão por avaliações veterinárias e receberão os cuidados necessários para garantir a saúde e o bem-estar.

As investigações continuam para esclarecer os fatos e definir as medidas legais cabíveis.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria