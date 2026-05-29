Oito cães são resgatados em situação de maus-tratos em Juiz de Fora

Oito cães foram retirados de um imóvel no Bairro São Judas Tadeu, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após denúncias apontarem condições de maus-tratos no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal (Serbal), os animais, que foram encontrados na última quarta-feira (28/5), estavam sem acesso à água e comida, em meio a lixo e fezes. O tutor dos cães foi detido, e a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar o caso.



De acordo com a secretaria, a denúncia chegou à prefeitura por meio de um vereador da cidade, após relato de um morador da região onde os animais eram mantidos.

Segundo a pasta, o ambiente apresentava condições insalubres e inadequadas para a permanência dos cães. "Não tinha nenhuma condição dos animais permanecerem naquele espaço. O local era insalubre, cercado de lixo. Além disso, não tinha comida e nem água para eles", informou a secretaria em nota.

Os animais resgatados foram encaminhados ao Canil Municipal, onde passam por avaliação veterinária. Conforme a administração municipal, todos os animais serão castrados, vacinados e vermifugados antes de serem disponibilizados para adoção.

Ainda segundo a avaliação inicial, os cães apresentavam escore corporal baixo, compatível com sinais de desnutrição. Um deles também apresentava quadro de desidratação. Entre os animais resgatados, três fêmeas estão grávidas. Os futuros filhotes também deverão passar pelo protocolo sanitário antes de serem encaminhados para adoção.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito policial no Núcleo de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente para a completa apuração dos fatos. A corporação ressaltou que informações conclusivas somente serão divulgadas após a finalização das investigações.

Segundo a PCMG, a instituição é responsável pela investigação e apuração criminal da ocorrência, enquanto os detalhes do registro inicial podem ser solicitados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), responsável pelo boletim de ocorrência.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos