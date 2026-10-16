Chuva em BH: seis regionais já superam a média de outubro

O temporal que atingiu Belo Horizonte nas últimas 24 horas fez o número de regionais que superaram a média climatológica de outubro passar de quatro para seis. Segundo dados da Defesa Civil da capital, com base nas medições das estações hidrometeorológicas da prefeitura, as regionais Nordeste e Hipercentro ultrapassaram os 110,1 milímetros (mm) esperados para o mês até as 10h30 desta sexta-feira (16). A previsão de novas frentes frias em Minas indica que o volume de precipitações deve continuar aumentando até o fim de outubro.

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O ranking é liderado pela Centro-Sul, com 187,6 mm acumulados em outubro, o equivalente a 170,4% da média climatológica prevista para o mês. Na sequência, aparecem a Oeste, com 165,4 mm (150,2%); a Noroeste, com 160,6 mm (145,9%); e o Barreiro, com 142,5 mm (129,4%). As quatro regionais já haviam ultrapassado a média mensal na quinta (15).

Com o aumento das chuvas, as regionais Nordeste e Hipercentro também ultrapassaram a média climatológica de outubro. O acumulado no Nordeste passou de 106,8 mm (97%) para 121,6 mm (110,4%), enquanto no Hipercentro subiu de 108,4 mm (98,5%) para 119,2 mm (108,3%).

Outras quatro regionais ainda não atingiram a média, mas duas estão próximas de alcançar o volume esperado para o mês. A Leste acumula 106,6 mm, o equivalente a 96,8% da média, enquanto a Pampulha registra 104,4 mm (94,8%). Já a regional Norte soma 80 mm (72,7%), e Venda Nova tem o menor acumulado da capital, com 72,4 mm (65,8%).

Barreiro registra maior aumento em 24 horas

Todas as dez regionais tiveram aumento no acumulado entre as medições de quinta, às 9h, e sexta, às 10h30. O maior aconteceu no Barreiro, com 25,6 mm. Na sequência, aparecem Centro-Sul, com 20,2 mm, e Nordeste, com 14,8 mm.

A regional Leste registrou aumento de 12,8 mm, seguida por Oeste (12 mm), Noroeste (11,6 mm), Hipercentro (10,8 mm), Pampulha (9,4 mm), Norte (4 mm) e por último Venda Nova (3,8 mm).

Três frentes frias podem passar por Minas

A previsão para a segunda quinzena de outubro é de novas rodadas de chuva em Belo Horizonte e na região metropolitana. Segundo o meteorologista do Climatempo Ruibran dos Reis, até três frentes frias podem atuar em Minas até o fim do mês.

A primeira frente fria deve chegar ao estado nesta sexta, provocando chuva moderada até sábado (17). Para domingo (18), a previsão é de pancadas de chuva à tarde. Um novo sistema pode avançar a partir do dia 23, enquanto uma terceira frente fria ainda pode atuar até o fim de outubro.

“Nesta segunda quinzena ainda podemos ter três frentes frias atuando em Minas, principalmente na região metropolitana”, afirma Ruibran. A atuação desses sistemas deve manter as condições favoráveis à ocorrência de chuva, embora os volumes possam variar entre as regiões.

As temperaturas também devem permanecer sem grandes elevações nos próximos dias, com mínimas em torno de 19°C e máximas de até 29°C.

Acumulado pode chegar a 200 mm

A previsão do meteorologista é de que o volume de chuva em algumas regiões da capital alcance entre 150 mm e 200 mm até o fim de outubro, superando a média climatológica mensal de 110,1 mm.

O período chuvoso em Minas começou agora em outubro e se estende até abril. Como os acumulados variam entre as regionais, os impactos também podem ser diferentes em cada parte da capital.

Onda de calor no fim do ano

Apesar da previsão de chuva acima da média em outubro, o cenário esperado para os dois últimos meses do ano é diferente. De acordo com Ruibran, o cenário para novembro e dezembro será diferente.

“Para os dois últimos meses do ano, as chuvas vão ficar abaixo da média histórica. Vamos ter poucas chuvas, e vai chegar a onda de calor”, afirma o meteorologista.

Redobre a atenção

Com a previsão de novas precipitações, a Defesa Civil recomenda que a população evite ruas com histórico de alagamentos e não transite perto de córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa.

A orientação também é não atravessar vias alagadas, mesmo quando a água parece rasa, e não permitir que crianças brinquem em enxurradas ou perto de cursos d’água. Motoristas e pedestres devem evitar permanecer ou estacionar veículos debaixo de árvores.

Durante tempestades com raios, a recomendação é não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos. Em caso de cabos elétricos rompidos, a população deve manter distância e acionar a Cemig, pelo telefone 116.

Moradores também devem observar sinais de risco de deslizamentos, como rachaduras nas paredes, fendas ou depressões no terreno e surgimento de minas d’água. Ao identificar qualquer uma dessas alterações, é necessário comunicar a Defesa Civil.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino