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BH amanhece com chuva nesta sexta e tem previsão de pancadas ao longo do dia

Prepare o guarda-chuva: a capital mineira deve registrar instabilidade ao longo do dia, com raios, rajadas de vento e marcas entre 18 °C e 26 °C

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
16/10/2026 07:50 - atualizado em 16/10/2026 07:51

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BH amanhece com chuva nesta sexta e tem previsão de pancadas ao longo do dia
Moradores de Belo Horizonte enfrentam o dia chuvoso com guarda-chuvas pelas ruas da capital crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Belo Horizonte amanheceu debaixo de chuva nesta sexta-feira (16/10). De acordo com as previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil, moradores e trabalhadores da capital mineira devem manter o guarda-chuva por perto, pois a formação de nuvens carregadas favorece a ocorrência de precipitações ao longo de todo o dia. As pancadas podem acontecer a qualquer hora, variando de intensidade moderada a forte em diferentes pontos da cidade.

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Segundo dados da Defesa Civil, o quadro meteorológico aponta céu nublado a parcialmente nublado durante a maior parte do período. Os termômetros registraram mínima próxima de 18 °C nas primeiras horas da manhã, enquanto a temperatura máxima prevista varia entre 25 °C e 26 °C durante a tarde, a depender do ponto da capital. O índice de umidade relativa do ar deve atingir cerca de 60% no intervalo mais quente.

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Alerta para temporais e ventanias

A previsão inclui um aviso de atenção motivado pela possibilidade de temporais severos acompanhados de raios e rajadas de vento expressivas. A combinação de calor superficial e umidade acumulada cria áreas de instabilidade propícias para o desenvolvimento rápido de nuvens de grande extensão vertical, resultando em descargas elétricas e ventos repentinos.

Em situações climáticas com essas características, o trânsito da capital mineira tende a apresentar lentidão acentuada. O acúmulo temporário de água em vias arteriais, aliado à redução da visibilidade causada pelas chuvas volumosas, exige cautela de quem conduz veículos. A recomendação prática é diminuir a velocidade, preservar distância segura em relação aos demais carros e jamais tentar atravessar trechos alagados.

Os pedestres também precisam redobrar a atenção ao caminhar pelos bairros durante as pancadas. O ideal é evitar permanência em áreas abertas, campos descampados ou próximo a estruturas metálicas altas no momento das descargas atmosféricas. Além disso, não é recomendável buscar abrigo embaixo de copas de árvores nem estacionar veículos perto de placas de sinalização que possam tombar.

Comportamento térmico nas diferentes regionais

De acordo com medições das estações de monitoramento na cidade, as primeiras horas do dia indicaram comportamentos térmicos distintos entre os setores do município. As temperaturas mínimas verificadas foram:

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