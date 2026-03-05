Vai chover em BH nesta quinta (5/3)? Confira a previsão completa

O tempo segue instável em Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/3). De acordo com a previsão meteorológica, o dia começou com céu parcialmente nublado e, ao longo da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ocasionais. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C nas primeiras horas do dia. Já a máxima estimada pode chegar a 29°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 45% no período da tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,5 °C, às 5h15

Centro-Sul: 19,0 °C, às 5h35

Oeste: 18 °C, às 6h, com sensação térmica de 9 °C

Pampulha: 20,3 °C, às 6h, com sensação térmica de 20,9 °C

Venda Nova: 20,9 °C, às 5h45

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, a quinta-feira deve ter o retorno das típicas pancadas de verão principalmente nas regiões Norte e Leste do estado. O deslocamento para o sul das áreas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas, com chuvas previstas sobretudo a partir da tarde nessas áreas. Nas demais regiões mineiras, a combinação entre o calor ao longo do dia e a presença de umidade na atmosfera também pode provocar chuvas isoladas, padrão que tem se repetido nos últimos dias em várias cidades do estado.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.