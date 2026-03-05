Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta quinta (5/3)? Confira a previsão completa

Céu deve variar de parcialmente nublado a nublado na capital, com possibilidade de chuva e trovoadas a partir da tarde. Temperatura máxima pode chegar a 29 °C

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
05/03/2026 10:15

compartilhe

SIGA
x
Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12)
Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

O tempo segue instável em Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/3). De acordo com a previsão meteorológica, o dia começou com céu parcialmente nublado e, ao longo da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ocasionais. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C nas primeiras horas do dia. Já a máxima estimada pode chegar a 29°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 45% no período da tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Temperaturas mínimas registradas por regional 

  • Barreiro: 19,5 °C, às 5h15

  • Centro-Sul: 19,0 °C, às 5h35

  • Oeste: 18 °C, às 6h, com sensação térmica de 9 °C

  • Pampulha: 20,3 °C, às 6h, com sensação térmica de 20,9 °C

  • Venda Nova: 20,9 °C, às 5h45

Leia Mais

 

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, a quinta-feira deve ter o retorno das típicas pancadas de verão principalmente nas regiões Norte e Leste do estado. O deslocamento para o sul das áreas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas, com chuvas previstas sobretudo a partir da tarde nessas áreas. Nas demais regiões mineiras, a combinação entre o calor ao longo do dia e a presença de umidade na atmosfera também pode provocar chuvas isoladas, padrão que tem se repetido nos últimos dias em várias cidades do estado. 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

Tópicos relacionados:

bh chuvabh defesa-civil minasgerais previsaodotempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay