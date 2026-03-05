Vai chover em BH nesta quinta (5/3)? Confira a previsão completa
Céu deve variar de parcialmente nublado a nublado na capital, com possibilidade de chuva e trovoadas a partir da tarde. Temperatura máxima pode chegar a 29 °C
O tempo segue instável em Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/3). De acordo com a previsão meteorológica, o dia começou com céu parcialmente nublado e, ao longo da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ocasionais. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C nas primeiras horas do dia. Já a máxima estimada pode chegar a 29°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 45% no período da tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
-
Barreiro: 19,5 °C, às 5h15
-
Centro-Sul: 19,0 °C, às 5h35
-
Oeste: 18 °C, às 6h, com sensação térmica de 9 °C
-
Pampulha: 20,3 °C, às 6h, com sensação térmica de 20,9 °C
-
Venda Nova: 20,9 °C, às 5h45
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, a quinta-feira deve ter o retorno das típicas pancadas de verão principalmente nas regiões Norte e Leste do estado. O deslocamento para o sul das áreas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas, com chuvas previstas sobretudo a partir da tarde nessas áreas. Nas demais regiões mineiras, a combinação entre o calor ao longo do dia e a presença de umidade na atmosfera também pode provocar chuvas isoladas, padrão que tem se repetido nos últimos dias em várias cidades do estado.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.