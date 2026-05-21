Como fica o clima em BH? Veja a previsão do tempo desta quinta (21/5)

Os guarda-chuvas podem continuar nas bolsas e mochilas, porque o clima na capital mineira deve permanecer instável. Segundo a Defesa Civil municipal, Belo Horizonte deve ter céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento na tarde desta quinta-feira (21/5).

A temperatura mínima na cidade deve ser de 15,9°C, enquanto a máxima estimada fica em 27°C. No período da tarde, a umidade relativa do ar gira em torno dos 60%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,1°C, às 5h50.

Centro Sul: 16,1°C, às 6h20.

Oeste: 15,9°C, com sensação térmica de 9,9°C, às 5h.

Pampulha: 16,2°C, com sensação térmica de 18,1°C, às 6h.

Venda Nova: sem dados.

Clima em Minas

Nesta quinta, o clima pelo estado é de muita nebulosidade e possibilidade de chuva em Minas Gerais. A frente estacionária permanece influenciando as condições de tempo no estado, com chances de chuva e alta nebulosidade, na Região Central e faixa leste.

No Norte, o dia continua com variação de nebulosidade. A temperatura mínima registrada foi de 12°C, enquanto a máxima estimada é de 34°C.

O céu fica nublado com chuva isolada na Zona da Mata. O céu fica parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nas regiões dos Vales do Rio Doce e do Mucuri, Oeste e Metropolitana.

O tempo deve ficar nublado no Vale do Jequitinhonha; o céu deve ficar claro a parcialmente nublado nas demais regiões.

Recomendações durante a chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS

Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.

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Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh".