Chuva ou sol? Veja a previsão do tempo para esta segunda (18/5) em BH

Os moradores de Belo Horizonte devem se preparar para mudanças no tempo nesta segunda-feira (18/5). A previsão meteorológica indica aumento da nebulosidade ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para a tarde, acompanhadas de rajadas de vento e raios isolados. De acordo com a Defesa Civil, o céu varia entre parcialmente nublado e nublado.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,1°C, enquanto a máxima estimada chega aos 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. A Defesa Civil ainda faz um alerta para possibilidade de chuva moderada a forte na capital.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,0°C, às 5h35.



Centro Sul: 17,9°C, às 6h.



Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 14,4°C, às 5h.



Pampulha: 17,3°C, com sensação térmica de 19,7°C, às 4h.

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, o tempo segue instável em várias regiões do estado. Há previsão de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Na Central Mineira, Oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a previsão é de maior variação de nuvens.

Nas demais regiões mineiras, o tempo permanece mais firme, com céu claro a parcialmente nublado.As temperaturas apresentam ligeiro declínio em parte do estado. A mínima prevista é de 9°C, enquanto a máxima pode atingir 33°C.

Recomendações durante a chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS



Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.

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Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh".