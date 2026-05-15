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Interrompida pela chuva, semifinal do Masters 1000 de Roma entre Sinner e Medvedev é adiada

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Repórter
15/05/2026 19:01

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A segunda semifinal do Masters 1000 de Roma, entre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e o russo Daniil Medvedev (N.9), que teve que ser interrompida nesta sexta-feira (15) por conta da chuva, foi adiada para sábado, a partir das 10h00 (horário de Brasília), anunciaram os organizadores do torneio.

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Em um jogo muito disputado, Sinner fechou o primeiro set em 6-2, mas Medvedev respondeu vencendo o segundo por 7-5.

No momento da interrupção, o italiano liderava por 4-2 na terceira parcial.

Sinner, favorito ao título com a ausência do espanhol Carlos Alcaraz (N.2), lesionado, mostrou sinais de cansaço no segundo set.

O número 1 do mundo venceu seus últimos 32 jogos em torneios Masters 1000, um recorde, e quer ser o primeiro italiano a ser campeão em Roma na categoria masculina desde o título de Adriano Panatta em 1976.

O vencedor desta semifinal vai enfrentar no domingo o norueguês Casper Ruud (N.25), que horas antes bateu outro italiano, Luciano Darderi (N.20), por 2 sets a 0 com um duplo 6-1.

A partida também foi interrompida por conta da chuva, mas foi reiniciada depois de duas horas de paralisação.

Ruud, ex-número 2 do mundo e especialista no saibro, buscará o 15º título de sua carreira, o segundo de Masters 1000, após vencer em Madri em 2025.

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jr/iga/ag/cb/am

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