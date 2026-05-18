Mais de 290 cidades estão sob alerta de chuvas nesta segunda (18/5) em MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta segunda-feira (18/5) alerta de chuva para 294 cidades mineiras. Os municípios estão sob alerta amarelo, que prevê a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). As cidades no alerta ficam nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata do estado. O aviso começou a valer às 9h e segue até 23h59 de hoje.

No alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Mesmo assim, o Inmet adverte que os moradores das localidades envolvidas não se abriguem debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também desaconselha o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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Confira a lista de cidades sob alerta amarelo:

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Centralina

Chácara

Chiador

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dores de Campos

Doresópolis

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guarará

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Medeiros

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Ouro Fino

Pains

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Pimenta

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Ritápolis

Romaria

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

Recomendações durante a chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos