Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em BH nesta segunda (18/5)
Temporais isolados devem atingir algumas áreas da capital mineira entre hoje e amanhã. Previsão também contempla rajadas de vento de até 50 km/h
Quem sair de casa nesta segunda (18/4) vai precisar levar o guarda-chuva. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado nesta tarde alertando para a possibilidade de pancadas de chuva, entre 20 e 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. O alerta é válido até as 8h de terça-feira (19).
O céu da capital mineira amanheceu nublado e assim permaneceu ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, isso acontece devido à instabilidade atmosférica na região. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas e passageiras.
Apesar da previsão, o dia foi quente e abafado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada em BH nesta segunda foi de 29,2°C. Já a umidade relativa do ar chegou a 47% às 15h na regional Pampulha, abaixo dos 60%, índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice