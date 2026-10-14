Barreiro segue sem luz após temporal e tem ruas esburacadas em BH

Moradores do Barreiro ainda enfrentam a falta de energia elétrica, após o temporal que atingiu Belo Horizonte e região entre a noite de terça-feira (13/10) e a manhã desta quarta-feira (14/10). Além de provocar falhas no fornecimento de energia que afetaram cerca de 320 mil imóveis, a chuva também deixou diversos problemas pela cidade.

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Embora o fornecimento já tenha sido restabelecido em parte dos locais atingidos, a situação no Barreiro ainda preocupa. A reportagem do Estado de Minas procurou a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para saber quando a luz será restabelecida na região.

A chuva também evidenciou problemas na infraestrutura urbana da cidade, no Bairro Tirol, a Rua José Moreira amanheceu esburacada com esgoto correndo a céu aberto. A Prefeitura de Belo Horizonte também foi procurada para informar quais medidas serão tomadas para a limpeza após o temporal. Até o momento, nenhum deu retorno.

Chuva supera média mensal no Barreiro

Apesar de não ter registrado o maior volume de chuva durante o temporal, o Barreiro já ultrapassou a média climatológica prevista para outubro. Até as 6h desta quarta-feira (14/10), a regional acumulou 116,8 milímetros de chuva, o equivalente a 106,1% da média esperada para todo o mês, de 110,1mm.

Em 12 horas, o Barreiro registrou 19mm de precipitação, ocupando a sexta posição entre as dez regionais da capital. O maior volume foi registrado na Região Centro-Sul, com 41,6mm, seguida pela Pampulha, com 32,6 mm, e pela Nordeste, com 27,2mm.

A Regional Noroeste acumulou 26,2mm, enquanto a Oeste registrou 20,6mm no mesmo intervalo.

No acumulado de outubro, a Centro-Sul também lidera, com 167,4mm. Em seguida, estão as regionais Oeste, com 153,2mm, e Noroeste, com 148,8mm.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.