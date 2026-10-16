Metrô de BH terá intervalos prolongados entre trens até o dia 23 de outubro

O metrô de Belo Horizonte terá alterações na operação entre sábado (17/10) e sexta-feira (23/10) de outubro. Durante o período, o intervalo entre as locomotivas será de 24 minutos em determinados horários, devido às obras de modernização do sistema de sinalização e à poda de vegetação próxima aos trilhos da Linha 1.

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Datas e funcionamento

Neste sábado (17/10) e domingo (18/10), os trens circularão com intervalos prolongados entre 10h e 23h. Nas estações Gameleira, Nova Suíça e Calafate, as composições utilizarão uma única via. Por isso, os passageiros devem verificar a direção do trem antes de embarcar.

De segunda-feira (19/10) a sexta-feira (23/10), o intervalo de 24 minutos será aplicado após as 20h. Nesse período, os trens também circularão por uma única via nas estações Cidade Industrial, Vila Oeste e Gameleira. A orientação é que os usuários confiram o sentido da composição antes de entrar.

Horários habituais

De acordo com o Metrô BH, as estações do metrô funcionam diariamente das 5h15 às 23h. Em dias úteis, o intervalo habitual é de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos nos demais períodos. Aos domingos e feriados, os trens circulam normalmente a cada 15 minutos durante todo o dia.

Informações para passageiros

Segundo o Metrô BH, as informações sobre as mudanças serão divulgadas no perfil oficial da empresa no Instagram (@metrobhoficial) e no site institucional. Os avisos também estarão disponíveis nas telas digitais e no sistema de sonorização das estações.

Segundo a empresa de transporte público, funcionários estarão à disposição dos passageiros para orientar sobre as alterações durante o período das obras.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria