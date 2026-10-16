Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado
Iniciativa da Fiocruz Minas ocorre das 9h às 15h com atividades abertas ao público; entrada exclusiva pela Rua Santa Cruz no bairro Minaslândia
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O Parque Primeiro de Maio, no bairro Minaslândia, região Norte de Belo Horizonte, recebe no sábado (17), as atividades do evento Fiocruz para Você 2026. A iniciativa reúne vacinação gratuita e divulgação científica promovidas pela Fiocruz Minas.
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O encontro é aberto ao público em geral e ocorre das 9h às 15h. A entrada para as atividades fica na Rua Santa Cruz, nº 130.
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Vacinação e atualização da caderneta
Durante a mobilização, equipes da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizam diversas vacinas para a atualização da caderneta de imunização. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacina.
A lista de doses disponibilizadas pelas equipes contempla opções para diferentes faixas etárias:
vacina contra hepatite B;
tríplice viral;
varicela;
meningocócica ACWY;
difteria e tétano (DT);
vacina dTpa, voltada para gestantes;
dose da pneumocócica 20, direcionada ao público infantil de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Exposições científicas e estrutura no parque
A programação inclui exposições interativas com grupos de pesquisa da Fiocruz Minas. Nesses espaços, pesquisadores apresentam estudos e projetos desenvolvidos pela própria instituição.
A estrutura montada no parque conta com recreação para crianças, acompanhada por distribuição de pipoca e algodão-doce.
Os visitantes encontram também uma feira organizada com moradores locais, voltada para a venda de alimentos, bebidas e artesanato.
A iniciativa é realizada pela Fiocruz Minas em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte.
Informações de serviço
evento: Fiocruz para Você 2026;
data e horário: 17 de outubro de 2026 (sábado), das 9h às 15h;
local: Parque Primeiro de Maio, com entrada pela Rua Santa Cruz, nº 130, bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte;
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atividades: vacinação gratuita, exposições dos grupos de pesquisa da Fiocruz Minas e recreação para crianças.