Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado

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O Parque Primeiro de Maio, no bairro Minaslândia, região Norte de Belo Horizonte, recebe no sábado (17), as atividades do evento Fiocruz para Você 2026. A iniciativa reúne vacinação gratuita e divulgação científica promovidas pela Fiocruz Minas.

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O encontro é aberto ao público em geral e ocorre das 9h às 15h. A entrada para as atividades fica na Rua Santa Cruz, nº 130.

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Vacinação e atualização da caderneta

Durante a mobilização, equipes da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizam diversas vacinas para a atualização da caderneta de imunização. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacina.

A lista de doses disponibilizadas pelas equipes contempla opções para diferentes faixas etárias:

vacina contra gripe;

vacina contra hepatite B;

tríplice viral;

varicela;

meningocócica ACWY;

difteria e tétano (DT);

vacina dTpa, voltada para gestantes;

dose da pneumocócica 20, direcionada ao público infantil de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Exposições científicas e estrutura no parque

A programação inclui exposições interativas com grupos de pesquisa da Fiocruz Minas. Nesses espaços, pesquisadores apresentam estudos e projetos desenvolvidos pela própria instituição.

A estrutura montada no parque conta com recreação para crianças, acompanhada por distribuição de pipoca e algodão-doce.

Os visitantes encontram também uma feira organizada com moradores locais, voltada para a venda de alimentos, bebidas e artesanato.

A iniciativa é realizada pela Fiocruz Minas em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte.

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