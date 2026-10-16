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Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado

Iniciativa da Fiocruz Minas ocorre das 9h às 15h com atividades abertas ao público; entrada exclusiva pela Rua Santa Cruz no bairro Minaslândia

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/10/2026 08:02

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Parque Primeiro de Maio recebe mutirão de vacinação e atividades para crianças neste sábado
Jovem interage com criança em exposição de espécimes naturais, destacando a divulgação científica do evento Fiocruz para Você crédito: Lívia Ansaloni

O Parque Primeiro de Maio, no bairro Minaslândia, região Norte de Belo Horizonte, recebe no sábado (17), as atividades do evento Fiocruz para Você 2026. A iniciativa reúne vacinação gratuita e divulgação científica promovidas pela Fiocruz Minas.

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O encontro é aberto ao público em geral e ocorre das 9h às 15h. A entrada para as atividades fica na Rua Santa Cruz, nº 130.

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Vacinação e atualização da caderneta

Durante a mobilização, equipes da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizam diversas vacinas para a atualização da caderneta de imunização. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacina.

A lista de doses disponibilizadas pelas equipes contempla opções para diferentes faixas etárias:

  • vacina contra gripe;

  • vacina contra hepatite B;

  • tríplice viral;

  • varicela;

  • meningocócica ACWY;

  • difteria e tétano (DT);

  • vacina dTpa, voltada para gestantes;

  • dose da pneumocócica 20, direcionada ao público infantil de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Exposições científicas e estrutura no parque

A programação inclui exposições interativas com grupos de pesquisa da Fiocruz Minas. Nesses espaços, pesquisadores apresentam estudos e projetos desenvolvidos pela própria instituição.

A estrutura montada no parque conta com recreação para crianças, acompanhada por distribuição de pipoca e algodão-doce.

Os visitantes encontram também uma feira organizada com moradores locais, voltada para a venda de alimentos, bebidas e artesanato.

A iniciativa é realizada pela Fiocruz Minas em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte.

Informações de serviço

  • evento: Fiocruz para Você 2026;

  • data e horário: 17 de outubro de 2026 (sábado), das 9h às 15h;

  • local: Parque Primeiro de Maio, com entrada pela Rua Santa Cruz, nº 130, bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte;

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  • atividades: vacinação gratuita, exposições dos grupos de pesquisa da Fiocruz Minas e recreação para crianças.

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