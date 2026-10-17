Já choveu quase o dobro do esperado para outubro em BH
Chuva na capital ultrapassa o esperado para todo o mês e acende alerta. Solo saturado e acumulado de 206,2 milímetros elevam risco de deslizamentos e transbordamentos
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O volume de chuva acumulado na região Centro-Sul de Belo Horizonte já é quase o dobro da média para todo o mês de outubro, atingindo 206,2 milímetros — o equivalente a 187,3% da média histórica mensal de 110,1 milímetros, segundo dados divulgados pela Defesa Civil da capital.
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O cenário reflete o apurado entre 8h dos dias 16 e 17 de outubro e exige atenção redobrada dos moradores para sinais de instabilidade do solo em áreas de encosta e enchente em vias baixas, já que o solo saturado eleva a probabilidade de deslizamentos de terra, quedas de muros e transbordamento de córregos.
Nas últimas 24 horas contabilizadas até as 8h deste sábado (17), a Centro-Sul também liderou o ranking diário de precipitações ao registrar 26,5 mm (24,1% do padrão mensal).
Na sequência das áreas mais atingidas no dia aparecem a Noroeste, com 21,8 mm, a Leste, com 19,4 mm, a Pampulha, com 18,6 mm, o Barreiro, com 18,4 mm, e o Nordeste, com 18,0 mm.
No balanço consolidado de outubro, o excesso hídrico forma um grupo crítico que abrange as regiões Centro-Sul (187,3%), Noroeste (156,8%), Oeste (155,1%) e Barreiro (137,8%).
Onde já foi superado o esperado de chuvas?
Todas essas localidades já superaram a média climatológica do mês inteiro antes mesmo da virada da primeira quinzena.
Em patamar intermediário, mas igualmente acima da meta de outubro, situam-se as regiões Nordeste (116,1%), Hipercentro (112,1%), Leste (104,8%) e Pampulha (104,3%), confirmando que o padrão chuvoso atingiu níveis expressivos em quase todo o território municipal.
Em forte contraste a esse cenário de saturação, os extremos Norte e Venda Nova registram volumes consideravelmente menores e ainda não atingiram a média do mês.
Venda Nova somou apenas 6,2 mm nas últimas 24 horas e acumula 72,8 mm em outubro (66,1% do previsto), enquanto a região Norte teve apenas 4,4 mm no período diário e soma 80,6 mm no mês (73,2%).
Para as próximas horas, a previsão meteorológica indica céu nublado com continuidade de pancadas de chuva fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital.
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O órgão municipal recomenda que motoristas e pedestres evitem trafegar por ruas com histórico de alagamento, jamais atravessem enxurradas, não estacionem embaixo de árvores e acionem a Defesa Civil pelo telefone 199 caso notem rachaduras, trincas ou estalos nas moradias.
Chuva sem parar
- Região Centro-Sul: maior volume acumulado de outubro com 206,2 mm, ultrapassando 187% do esperado para o mês
- Regiões acima da média histórica: Noroeste, Oeste, Barreiro, Nordeste, Hipercentro, Leste e Pampulha já superaram o patamar mensal
- Regiões abaixo da média: Venda Nova e Norte permanecem abaixo do índice histórico de precipitação do período
- Previsão meteorológica: permanência de céu nublado com rajadas de vento, descargas atmosféricas e pancadas fortes de chuva
Prevenção e segurança durante temporais
- Atenção a sinais estruturais: trincas, rachaduras ou estalos nas paredes indicam movimentação de terreno e exigem evacuação imediata
- Cuidados no trânsito: nunca atravesse enxurradas ou áreas alagadas, pois a força da água pode arrastar o veículo
- Abrigo seguro: evite se proteger sob árvores ou estruturas metálicas durante pancadas com raios e ventania
- Canais de socorro: acione o telefone 199 da Defesa Civil ou o 193 do Corpo de Bombeiros em caso de emergência