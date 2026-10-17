Trânsito em BH muda com esquema especial para eventos neste fim de semana

Operações de mobilidade urbana alteram o tráfego nas regiões Centro-Sul e Pampulha neste final de semana. Equipes da Unidade Integrada de Trânsito, composta por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, junto à Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), monitoram os pontos de intervenção. A recomendação aos motoristas e pedestres é redobrar a atenção, respeitando a sinalização e os agentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Programação e desvios de sábado (17)

Na Pampulha, a iniciativa Orla é Nossa fecha a Avenida Otacílio Negrão de Lima das 7h às 13h, entre as rotatórias da Avenida Cremona e da Rua Sardenha, nos dois sentidos. O desvio para o Parque Ecológico passa pela Avenida Cremona, Rua Palermo e Rua Sardenha. No sentido Mineirão, motoristas seguem pela Rua Sardenha, Rua Palermo e Avenida Cremona.

Leia Mais

No Bairro Lourdes, o Uai Beer Festival interdita a Rua Curitiba entre as ruas Marília de Dirceu e Felipe dos Santos, das 11h às 20h, com acesso garantido às garagens. No entorno do Mineirinho, o trânsito tem esquema especial entre 14h30 e 23h para travessias e acesso ao estacionamento durante o show de Thiaguinho e Péricles.

A linha Move 55 (Eventos Pampulha/Centro/Savassi) atende o público do Mineirinho a partir das 22h45. O embarque fica na Avenida Coronel Oscar Paschoal, em frente aos portões 7 e 8, com paradas na Estação Move UFMG, Praça da Estação, Praça Sete e Praça da Savassi. A tarifa aceita pagamento em dinheiro, Cartão BHBUS ou QR Code do aplicativo BHBUS+.

O acesso ao Jardim Zoológico de Belo Horizonte recebe monitoramento no sábado e domingo. As portarias contam com o atendimento de linhas regulares como 3302A, 5034 e 5035, além de itinerários que operam exclusivamente no fim de semana.

Eventos e alterações no domingo (18)

A Corrida Verdemar ocupa a Pampulha das 7h às 13h, com largada na Praça Geralda Damata Pimentel. Os bloqueios na Avenida Otacílio Negrão de Lima começam às 5h, atingindo trechos entre a Alameda das Princesas, Avenida Sicília, Rua Orsi Conceição e Avenida Antônio Francisco Lisboa, com desvios sinalizados em vias vizinhas.

Na Avenida dos Andradas, a Corrida Porto Track & Field Running acontece das 7h às 12h. O trecho entre as ruas Ponta Porã e Pacífico Mascarenhas fecha no sentido Centro a partir das 18h de sábado para montagem. No domingo, o tráfego funciona em mão dupla entre a Rua Ponta Porã e a Avenida Silviano Brandão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Belvedere, a Corrida Botânico Run Pela Vida ocorre das 7h às 10h na Rua Jornalista Djalma Andrade, com área de corredores delimitada por cones e batedores. A Fumec, no Bairro Cruzeiro, recebe agentes entre 13h e 19h na Rua Cobre para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).