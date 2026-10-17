Colisão entre carretas deixa dois motoristas feridos e interdita BR-251
Colisão no Norte de Minas mobilizou o Corpo de Bombeiros e o Samu. Rodovia ficou com o tráfego bloqueado por três horas
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Dois caminhoneiros se feriram após os veículos de carga que conduziam se chocarem de frente, na noite desta sexta-feira (16/10), por volta das 23h40, no quilômetro 497 da rodovia BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas.
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O trecho fica em uma área rural e serrana caracterizada por relevo acidentado, curvas sinuosas e vegetação de Cerrado, distante de núcleos urbanos densos e próximo aos limites com Montes Claros.
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O impacto envolveu os dois condutores dos veículos de carga, que sofreram ferimentos, além de gerar danos estruturais severos às cabines e risco imediato de novos acidentes devido ao espalhamento de carga e combustível sobre o asfalto.
A colisão envolveu uma carreta carregada com carbonato de cálcio e outro veículo de carga mista.
O choque entre as estruturas pesadas provocou a destruição das partes frontais dos veículos, aprisionando um dos motoristas na cabine retorcida e arremessando fragmentos mecânicos e fluídos inflamáveis pela pista.
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) — integradas por militares do Sétimo Batalhão, de Montes Claros, e do Posto Avançado de Francisco Sá — atuaram de forma coordenada com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Na chegada dos socorristas, um dos condutores já havia conseguido sair do veículo e recebia os primeiros cuidados na Unidade de Suporte Avançado (USA).
A outra vítima permaneceu presa e exigiu manobras de desencarceramento com ferramentas hidráulicas para a retirada segura das ferragens. Após o atendimento pré-hospitalar inicial no local, ambos foram transportados pelo SAMU a uma unidade hospitalar da região.
O que foi preciso fazer após o socorro?
Com o resgate concluído, os militares concentraram esforços na mitigação de riscos secundários no pavimento.
“Após o socorro às vítimas, os bombeiros utilizaram serragem para absorver o óleo derramado na pista, evitando novos acidentes”, informou o CBMMG a respeito dos procedimentos preventivos adotados para eliminar o perigo de derrapagem.
O tráfego na rodovia foi interditado nos dois sentidos durante as operações de resgate e limpeza, permanecendo bloqueado por aproximadamente três horas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a sinalização da via, a segurança viária e os trâmites legais para a remoção dos veículos sinistrados por meio de guinchos pesados, permitindo a normalização do fluxo após a liberação da pista.
A BR-251 é uma das rotas com maior fluxo de cargas do país e acumula histórico frequente de acidentes de grande proporção no trecho entre Francisco Sá e Montes Claros.
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No fim de agosto, uma colisão envolvendo quatro veículos pesados na mesma rodovia causou a morte de um caminhoneiro e deixou outros dois feridos após um incêndio, cenário recorrente em um corredor rodoviário marcado pelo tráfego intenso de composições bitrem e carretas.
Prevenção e segurança
- Atenção redobrada nas curvas: necessidade de adequação de velocidade ao traçado sinuoso da serra
- Distância de seguimento: manutenção de margem de frenagem ampliada para veículos de grande porte
- Cuidado com pista escorregadia: atenção a derramamento de fluídos ou pista molhada no relevo acidentado
- Respeito à sinalização de ultrapassagem: proibição rigorosa de manobras em trechos sem visibilidade frontal