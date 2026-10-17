Colisão entre carretas deixa dois motoristas feridos e interdita BR-251

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Dois caminhoneiros se feriram após os veículos de carga que conduziam se chocarem de frente, na noite desta sexta-feira (16/10), por volta das 23h40, no quilômetro 497 da rodovia BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas.

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O trecho fica em uma área rural e serrana caracterizada por relevo acidentado, curvas sinuosas e vegetação de Cerrado, distante de núcleos urbanos densos e próximo aos limites com Montes Claros.

O impacto envolveu os dois condutores dos veículos de carga, que sofreram ferimentos, além de gerar danos estruturais severos às cabines e risco imediato de novos acidentes devido ao espalhamento de carga e combustível sobre o asfalto.

A colisão envolveu uma carreta carregada com carbonato de cálcio e outro veículo de carga mista.

O choque entre as estruturas pesadas provocou a destruição das partes frontais dos veículos, aprisionando um dos motoristas na cabine retorcida e arremessando fragmentos mecânicos e fluídos inflamáveis pela pista.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) — integradas por militares do Sétimo Batalhão, de Montes Claros, e do Posto Avançado de Francisco Sá — atuaram de forma coordenada com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na chegada dos socorristas, um dos condutores já havia conseguido sair do veículo e recebia os primeiros cuidados na Unidade de Suporte Avançado (USA).

A outra vítima permaneceu presa e exigiu manobras de desencarceramento com ferramentas hidráulicas para a retirada segura das ferragens. Após o atendimento pré-hospitalar inicial no local, ambos foram transportados pelo SAMU a uma unidade hospitalar da região.

O que foi preciso fazer após o socorro?

Com o resgate concluído, os militares concentraram esforços na mitigação de riscos secundários no pavimento.

“Após o socorro às vítimas, os bombeiros utilizaram serragem para absorver o óleo derramado na pista, evitando novos acidentes”, informou o CBMMG a respeito dos procedimentos preventivos adotados para eliminar o perigo de derrapagem.

O tráfego na rodovia foi interditado nos dois sentidos durante as operações de resgate e limpeza, permanecendo bloqueado por aproximadamente três horas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a sinalização da via, a segurança viária e os trâmites legais para a remoção dos veículos sinistrados por meio de guinchos pesados, permitindo a normalização do fluxo após a liberação da pista.

A BR-251 é uma das rotas com maior fluxo de cargas do país e acumula histórico frequente de acidentes de grande proporção no trecho entre Francisco Sá e Montes Claros.

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No fim de agosto, uma colisão envolvendo quatro veículos pesados na mesma rodovia causou a morte de um caminhoneiro e deixou outros dois feridos após um incêndio, cenário recorrente em um corredor rodoviário marcado pelo tráfego intenso de composições bitrem e carretas.



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