Boca de fumo com submetralhadoras e drogas é desmontada no Vale do Aço

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Dois suspeitos de tráfico foram presos e uma boca de fumo estruturada como uma das mais intensas na distribuição de drogas a varejo em Ipatinga, no Vale do Aço, foi desarticulada, na noite dessa quinta-feira (15/10) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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Por volta das 22h25, a PMMG apreendeu três armas de fogo, drogas já embaladas e equipamentos de apoio ao tráfico em uma residência localizada na Avenida Francisco Rodrigues, no bairro Barra Alegre, em Ipatinga (MG).

No endereço, as guarnições recolheram 23 papelotes de cocaína e 14 porções de maconha. O volume de entorpecentes apreendido possui perfil direto de varejo.

A intervenção policial teve início após denúncias anônimas repassadas à corporação. Os informes apontavam que indivíduos vindos do município de Coronel Fabriciano haviam alugado ou ocupado a casa no Barra Alegre com o propósito específico de armazenar armas de fogo e fracionar entorpecentes.

A denúncia trazia ainda um alerta de risco iminente: disparos de teste ou advertência teriam sido efetuados nos fundos do terreno pouco antes da ação.

Com base nas informações preliminares, as viaturas da Polícia Militar montaram uma operação coordenada e realizaram o cerco tático em torno da residência para impedir qualquer tentativa de fuga pelos fundos ou telhados.

As equipes invadiram o perímetro, renderam os dois homens sem troca de tiros e iniciaram as buscas detalhadas pelos cômodos, localizando os entorpecentes, os aparelhos celulares e o armamento escondido.

Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e levados, juntamente com todo o material apreendido, para o plantão da Delegacia de Polícia Civil em Ipatinga, onde foram autuados e permanecem à disposição da Justiça.

No comércio ilícito final da região, cada papelote de cocaína costuma circular entre R$ 20 e R$ 50, totalizando cerca de R$ 460 a R$ 1.150, enquanto as 14 porções de maconha representam entre R$ 140 e R$ 280.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam duas submetralhadoras calibre .380, um revólver calibre .22 da marca Rossi, uma munição calibre .380, uma balança de precisão e três telefones celulares.

A Avenida Francisco Rodrigues corta o núcleo central do distrito de Barra Alegre, área que concentra pequenos comércios de bairro — como mercados, mercearias e oficinas —, além de acessos diretos a vias que conectam Ipatinga à rodovia e a municípios vizinhos do Vale do Aço, como Coronel Fabriciano.



Qual a relação da boca de fumo com o crime organizado?

Embora a região do Vale do Aço registre pontos de disputa e influência de facções como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) no fornecimento de entorpecentes, a atuação local nos bairros periféricos muitas vezes opera por meio de células e traficantes independentes consorciados.

Os dois suspeitos detidos no imóvel têm 26 e 29 anos; as autoridades policiais não divulgaram a identidade formal nem as profissões declaradas dos indivíduos.

O arsenal apreendido chama a atenção pelo descompasso de poder de fogo: duas submetralhadoras com câmara para munição calibre .380 ACP e um revólver Rossi calibre .22.

Com frequência, submetralhadoras em calibre .380 encontradas com criminosos decorrem de produção clandestina artesanal ou modificações ilegais.

O local se trata de uma base de apoio operacional e fracionamento final para distribuição em "boca de fumo" ou "biqueira". A presença da balança de precisão, aliada a frações já ensacadas, aponta para uma rotina de pesagem, divisão e atendimento a pedidos de usuários ou entregadores locais.

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A localização das armas automáticas sugere que o local também servia como ponto de guarda de armamento para resguardar o território ou proteger a carga de investidas de grupos rivais.





A base criminosa