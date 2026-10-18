Vai chover em BH neste domingo (18/10)? Confira a previsão
O dia na capital combina calor intenso e ar seco durante a tarde, com risco de pancadas de chuva e raios. A semana começa quente em BH e no interior
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O domingo em Belo Horizonte (18/10) deve ser marcado por elevação na temperatura e virada no tempo durante a tarde, quando a máxima atinge os 30°C.
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A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil da capital aponta calor e ar seco, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados até a noite.
Após o dia amanhecer ameno, com mínima de 17,6°C registrada nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha, a umidade relativa cai para 45% nas horas mais quentes, exigindo reforço na hidratação.
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O quadro na Grande BH acompanha o cenário de instabilidade visto pelo estado, que concentra fortes trovoadas e chuvas no Norte de Minas, Jequitinhonha e Vales do Mucuri e Rio Doce, enquanto o Sul e o Triângulo permanecem ensolarados e secos.
As menores marcas térmicas computadas em BH concentraram-se na faixa de 17,6°C, aferidas em três pontos distintos pelas estações de monitoramento: a regional Barreiro atingiu esse patamar logo no início da madrugada, às 2h; a regional Centro-Sul igualou a medição às 3h35; e a estação da Pampulha registrou os mesmos 17,6°C às 6h da manhã, embora com uma sensação térmica calculada em 20,8°C devido às condições locais de vento e umidade.
Por outro lado, as demais estações hidrometeorológicas computaram marcas ligeiramente mais elevadas na abertura do dia, ambas cravando a mínima de 18,2°C. O primeiro desses registros ocorreu em Venda Nova, ainda na madrugada, às 3h15, enquanto a regional Oeste computou a mesma temperatura às 5h, fechando o quadro de extremos térmicos da manhã na capital.
A semana começa com tempo firme e calor em Belo Horizonte, mas o cenário deve mudar gradualmente nos dias seguintes, com o avanço da nebulosidade e a queda nas temperaturas.
Na segunda-feira (19/10), a capital mineira terá predomínio de céu claro a poucas nuvens, com a máxima atingindo 30°C e a umidade do ar caindo para 25% à tarde.
Contudo, a partir de terça-feira (20/10), ventos com rajadas e um aumento expressivo de nuvens iniciam uma trajetória de declínio térmico, derrubando a máxima para 27°C, enquanto a umidade relativa atinge 100% nos momentos de maior saturação.
A partir do meio da semana, a tendência de tempo instável se consolida e a sensação de abafamento dá lugar a dias mais amenos e úmidos. Na quarta-feira (21/10), os termômetros registram o menor pico do período, com máxima de 25°C e possibilidade de chuva isolada sob céu nublado.
Na quinta-feira (22/10) mantém o tempo encoberto com ocorrência de chuviscos e mínima estacionada em 16°C — patamar estável ao longo de toda a semana —, embora a máxima esboce ligeira recuperação ao alcançar os 28°C, fechando os quatro dias sob predomínio de umidade elevada e redução do calor.
Vai chover no interior de Minas Gerais?
Entre hoje e amanhã, a previsão do Inmet mostra instabilidade com chuvas no Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce.
As regiões concentram a maior parte das pancadas de chuva, muitas nuvens e trovoadas isoladas, estendendo-se parcialmente à Zona da Mata e à Região Metropolitana na virada desta segunda.
Mais estáveis e secas figuram as regiões do Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Nestas áreas se mantém tempo firme com poucas nuvens a dia claro ao longo de praticamente todo o período.
Da terça-feira (20/10) se tem uma transição e avanço da nebulosidade. A instabilidade com trovoadas atinge o pico na faixa do Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri.
Ao mesmo tempo, o tempo firme do Sul, Triângulo e Centro dá lugar a uma grande expansão de nebulosidade, com início de chuvas isoladas nos limites territoriais.
Dias 21 e 22 de outubro a previsão para o Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata é de maior concentração das instabilidades do estado, com chuvas contínuas e pancadas com trovoadas no Sul.
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Norte de Minas, Região Central e Jequitinhonha com tempo aberto progressivamente, restabelecendo o predomínio de sol entre poucas nuvens e tempo seco.
A semana em Minas Gerais
- Domingo e segunda: calor predominante em Belo Horizonte e chuvas concentradas no Norte e vales
- Terça-feira: avanço da nebulosidade, rajadas de vento e início de queda das temperaturas máximas
- Quarta e quinta: consolidação de tempo úmido com máxima em 25°C na capital e temporais no Sul
Cuidados com calor e baixa umidade
- Ingestão de líquidos: beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação
- Exposição solar: evitar a prática de exercícios pesados ao ar livre nas horas mais quentes
- Proteção da pele: usar protetor solar, boné e óculos escuros em ambientes abertos
- Alimentação leve: dar preferência a frutas e refeições de fácil digestão durante dias quentes
- Ambientes fechados: manter os cômodos ventilados ou com umidificadores de ar