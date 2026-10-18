Vai chover em BH neste domingo (18/10)? Confira a previsão

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O domingo em Belo Horizonte (18/10) deve ser marcado por elevação na temperatura e virada no tempo durante a tarde, quando a máxima atinge os 30°C.

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A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil da capital aponta calor e ar seco, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados até a noite.

Após o dia amanhecer ameno, com mínima de 17,6°C registrada nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha, a umidade relativa cai para 45% nas horas mais quentes, exigindo reforço na hidratação.

O quadro na Grande BH acompanha o cenário de instabilidade visto pelo estado, que concentra fortes trovoadas e chuvas no Norte de Minas, Jequitinhonha e Vales do Mucuri e Rio Doce, enquanto o Sul e o Triângulo permanecem ensolarados e secos.

As menores marcas térmicas computadas em BH concentraram-se na faixa de 17,6°C, aferidas em três pontos distintos pelas estações de monitoramento: a regional Barreiro atingiu esse patamar logo no início da madrugada, às 2h; a regional Centro-Sul igualou a medição às 3h35; e a estação da Pampulha registrou os mesmos 17,6°C às 6h da manhã, embora com uma sensação térmica calculada em 20,8°C devido às condições locais de vento e umidade.

Por outro lado, as demais estações hidrometeorológicas computaram marcas ligeiramente mais elevadas na abertura do dia, ambas cravando a mínima de 18,2°C. O primeiro desses registros ocorreu em Venda Nova, ainda na madrugada, às 3h15, enquanto a regional Oeste computou a mesma temperatura às 5h, fechando o quadro de extremos térmicos da manhã na capital.

A semana começa com tempo firme e calor em Belo Horizonte, mas o cenário deve mudar gradualmente nos dias seguintes, com o avanço da nebulosidade e a queda nas temperaturas.

Na segunda-feira (19/10), a capital mineira terá predomínio de céu claro a poucas nuvens, com a máxima atingindo 30°C e a umidade do ar caindo para 25% à tarde.

Contudo, a partir de terça-feira (20/10), ventos com rajadas e um aumento expressivo de nuvens iniciam uma trajetória de declínio térmico, derrubando a máxima para 27°C, enquanto a umidade relativa atinge 100% nos momentos de maior saturação.

A partir do meio da semana, a tendência de tempo instável se consolida e a sensação de abafamento dá lugar a dias mais amenos e úmidos. Na quarta-feira (21/10), os termômetros registram o menor pico do período, com máxima de 25°C e possibilidade de chuva isolada sob céu nublado.

Na quinta-feira (22/10) mantém o tempo encoberto com ocorrência de chuviscos e mínima estacionada em 16°C — patamar estável ao longo de toda a semana —, embora a máxima esboce ligeira recuperação ao alcançar os 28°C, fechando os quatro dias sob predomínio de umidade elevada e redução do calor.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

Entre hoje e amanhã, a previsão do Inmet mostra instabilidade com chuvas no Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce.

As regiões concentram a maior parte das pancadas de chuva, muitas nuvens e trovoadas isoladas, estendendo-se parcialmente à Zona da Mata e à Região Metropolitana na virada desta segunda.

Mais estáveis e secas figuram as regiões do Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Nestas áreas se mantém tempo firme com poucas nuvens a dia claro ao longo de praticamente todo o período.

Da terça-feira (20/10) se tem uma transição e avanço da nebulosidade. A instabilidade com trovoadas atinge o pico na faixa do Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri.

Ao mesmo tempo, o tempo firme do Sul, Triângulo e Centro dá lugar a uma grande expansão de nebulosidade, com início de chuvas isoladas nos limites territoriais.

Dias 21 e 22 de outubro a previsão para o Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata é de maior concentração das instabilidades do estado, com chuvas contínuas e pancadas com trovoadas no Sul.

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Norte de Minas, Região Central e Jequitinhonha com tempo aberto progressivamente, restabelecendo o predomínio de sol entre poucas nuvens e tempo seco.

A semana em Minas Gerais

Domingo e segunda: calor predominante em Belo Horizonte e chuvas concentradas no Norte e vales

calor predominante em Belo Horizonte e chuvas concentradas no Norte e vales Terça-feira: avanço da nebulosidade, rajadas de vento e início de queda das temperaturas máximas

avanço da nebulosidade, rajadas de vento e início de queda das temperaturas máximas Quarta e quinta: consolidação de tempo úmido com máxima em 25°C na capital e temporais no Sul

Cuidados com calor e baixa umidade