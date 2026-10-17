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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Briga por cerveja no interior de Minas termina com facada

Vítima precisou passar por um procedimento de drenagem devido à gravidade da lesão causada pela facada, que atingiu o pulmão

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2026 20:12

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Faca usada no crime foi apreendida pela polícia
Faca usada no crime foi apreendida pela polícia crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de 60 anos, foi preso por esfaquear outro, de idade não divulgada, depois de terem brigado por causa de cerveja em Muriaé, na Zona da Mata mineira, na tarde deste sábado (17/10).

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os dois homens bebiam em um estabelecimento localizado na Rua Cataguases, no Bairro Santa Terezinha, quando a vítima pediu para que o outro homem pagasse uma cerveja.

O agressor negou e eles começaram uma discussão. A vítima deu um tapa no rosto do suspeito, que retirou uma faca de sua mochila e deu um golpe na região do tórax da vítima.

O homem esfaqueado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Paulo, no Centro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Conforme informações médicas, a facada atingiu um dos pulmões e foi necessário realizar procedimento de drenagem.

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A perícia técnica compareceu ao local e apreendeu a arma utilizada no crime. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Polícia Judiciária.

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