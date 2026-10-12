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Adolescente é morto a facadas em casa abandonada por dívida de R$ 100

Homem de 18 anos confessou o crime e disse que a vítima se recusou a vender crack para ele

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QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
12/10/2026 21:16

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Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
No imóvel, a perícia também encontrou uma lâmina sem cabo, restos de uma substância semelhante à maconha e uma coberta com uma perfuração crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas em uma casa abandonada na Avenida Francisco Ferreira de Carvalho, no Bairro Imaculada Conceição, em Varginha, no Sul de Minas. O crime foi registrado nesta segunda-feira (12/10), e um homem de 18 anos foi preso suspeito do homicídio.

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O avô do adolescente acionou a polícia por volta das 11h49, após encontrar o neto sentado em um sofá de uma casa abandonada, aparentemente sem vida. No local, os militares identificaram perfurações no corpo do jovem. A perícia da Polícia Civil constatou lesões provocadas por instrumento cortante.

Segundo o registro policial, logo após o avô pedir ajuda, dois homens conhecidos da vítima entraram no imóvel e retiraram um pacote com uma substância semelhante à maconha. Um deles, apontado como suspeito do homicídio e que trabalharia como motofretista, colocou o pacote em uma mochila, ameaçou o avô e empurrou uma vizinha que estava no local. Em seguida, fugiu de motocicleta.

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Suspeito confessou o crime

Durante as buscas, os militares analisaram imagens de câmeras de segurança. As gravações mostraram um homem com roupas escuras e uma faca na mão esquerda caminhando pela avenida por volta das 3h40. Ele parou a cerca de 50 metros da residência, cobriu o rosto com outra camisa e entrou no imóvel.

Com base nas imagens e nas informações levantadas, a PM identificou um suspeito conhecido dos policiais e o localizou na Rua Rio Trombetas, nas proximidades do local do crime.

Questionado, o homem afirmou que a vítima vendia drogas na região e que havia ido ao imóvel durante a madrugada para comprar crack. Segundo a versão apresentada por ele, o adolescente se recusou a vender a substância porque havia uma dívida de R$ 100. O suspeito alegou que foi ameaçado pela vítima e, depois de deixar o local, foi até sua casa buscar uma faca.

Em seguida, retornou à residência com a intenção de matar o adolescente e desferiu golpes contra ele. O homem afirmou não saber precisar quantas facadas deu.

O suspeito indicou aos militares as roupas que teria usado na madrugada do crime: uma camisa utilizada para cobrir o rosto e uma calça. As peças foram recolhidas para a investigação.

No imóvel, a perícia também encontrou uma lâmina sem cabo, restos de uma substância semelhante à maconha e uma coberta com uma perfuração.

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O homem recebeu voz de prisão por homicídio, passou por atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. 

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