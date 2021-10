Acusado de matar homem a facadas em briga alheia é preso

Esquina onde ocorreu a briga e o assassinato no Bairro Carvalhos, em Poços de Caldas (foto: PCMG/Divulgação )

Foi preso em Varginha, no final da tarde de quinta-feira (14/10), um homem de 28 anos, suspeito de ter matado, a facadas, um rapaz de 21, no dia 26 de setembro, em Poços de Caldas, no Sul do estado. A prisão ocorreu mediante o cumprimento de mandado de prisão.

O crime ocorreu no Bairro Carvalhos. Segundo testemunhas, o homem que foi morto não era conhecido naquela região e estaria discutindo com um morador, de 18 anos, quando o suspeito se aproximou e passou também a discutir com a vítima.

Da discussão, eles partiram para a briga. Em dado instante, o rapaz de 18 anos deu uma pedrada na cabeça da vítima, que caiu. Nesse momento, o suspeito desferiu-lhe duas facadas nas pernas, sendo uma na coxa esquerda e outra na direita, o que causou grande sangramento devido a lesões vasculares. O rapaz de 21 anos não resistiu e morreu.

A vítima, segundo as investigações, morava em outra região da cidade, e o agressor tem várias passagens na polícia, por furto e roubo, e estava em regime semiaberto de prisão.

Depois de preso, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Poços e está sendo indiciado por homicídio, enquanto que o rapaz de 18 anos, que atingiu a vítima com uma pedrada, responderá por lesão corporal.