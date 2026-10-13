Neto esfaqueia avós e mata três cachorros da família no Triângulo Mineiro

Um jovem de 20 anos foi preso após esfaquear os avós e matar três cachorros na segunda-feira (12/10), no Bairro Jardim Inconfidência, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Morador de Santa Vitória, também no Triângulo, o homem estava visitando os idosos.

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Os avós foram identificados como Nízea Regina de Oliveira Rodrigues, de 75 anos, e João Rodrigues da Silva, de 68. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Segundo a Polícia Militar (PM), ambos estavam conscientes e, inicialmente, sem risco de morte.

O ataque ocorreu na casa das vítimas. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o casal na calçada, com ferimentos provocados por faca. O idoso foi atingido no pescoço, enquanto a mulher apresentava lesões na cabeça, nas costas e no tórax.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram dois cachorros mortos na varanda e outro em uma sala. Os três animais haviam sido esfaqueados. Um deles chegou a ser encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU), mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi encontrado com manchas de sangue pelo corpo e ferimentos no pescoço e no tórax. No banheiro da residência, os militares localizaram um canivete de acampamento com cerca de 10 centímetros de lâmina e manchas de sangue.

Desentendimento antes do ataque

Em relato à PM, o jovem afirmou que o avô preparou o café da manhã e pediu que ele lavasse a varanda. Após se recusar a cumprir a tarefa, foi repreendido pelo idoso.

Segundo a versão apresentada pelo suspeito, ele foi até o quarto, pegou o canivete e atacou o avô pelas costas, atingindo-o no pescoço. Em seguida, entrou na cozinha, onde a avó lavava louças, e a golpeou nas costas, no tórax e nos braços.

O jovem também confirmou ter atacado os cachorros. Conforme o registro policial, ele alegou ter visto o demônio na aparência dos animais e disse que decidiu matá-los para conseguir um pouco de paz.

A avó contou aos policiais que ouviu o marido gritar e pedir ao neto que parasse. Depois de ser atingida, ela tentou ajudar o companheiro. Os dois conseguiram sair da residência e pedir socorro. O avô relatou que o neto estava na casa desde 10 de outubro, após problemas de relacionamento familiar.

Após o ataque, o suspeito também recebeu atendimento médico. Como apresentava ferimentos provocados por faca no pescoço e no tórax, foi encaminhado à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery, onde foi medicado e recebeu alta. Em seguida, foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil.

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O jovem foi preso suspeito de dupla tentativa de homicídio contra os avós. Segundo a PM, a hipótese de que ele estivesse em surto psicótico ainda depende de avaliação médica e psicológica.