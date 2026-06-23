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REGIÃO NOROESTE

Homem é preso por suspeita de esfaquear o sobrinho em Bairro de BH

Informações preliminares apontam que o ataque ocorreu durante discussão

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Repórter
23/06/2026 15:38

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O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
O suspeito de cometer o crime foi encontrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem, de idade não divulgada, foi preso suspeito de esfaquear o próprio sobrinho, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso foi registrado nesta terça-feira (23/6). A ocorrência segue em andamento.

De acordo com informações preliminares da corporação, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. A vítima foi atingida no abdômen.

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Após o ataque, o suspeito fugiu, mas logo foi encontrado pelos militares. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. 

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