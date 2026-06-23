Homem é preso por suspeita de esfaquear o sobrinho em Bairro de BH

Um homem, de idade não divulgada, foi preso suspeito de esfaquear o próprio sobrinho, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso foi registrado nesta terça-feira (23/6). A ocorrência segue em andamento.

De acordo com informações preliminares da corporação, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. A vítima foi atingida no abdômen.

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Após o ataque, o suspeito fugiu, mas logo foi encontrado pelos militares. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.