Hofbräuhaus BH celebra Oktoberfest com cerveja inédita e festa alemã

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A Hofbräuhaus BH preparou uma programação comemorativa para outubro, mês de relevância para a cultura cervejeira mundial. Primeira unidade da marca alemã na América Latina, a sede mineira mantém as tradições da cervejaria criada em Munique em 1589. A capital de Minas Gerais celebra o período festivo com o lançamento de uma receita exclusiva e eventos culturais.

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A casa preserva os processos da matriz e adota padrões rigorosos de fabricação. Toda a produção utiliza insumos importados da Alemanha, mantendo a autenticidade das receitas servidas aos frequentadores.

Rótulo sazonal no estilo Festbier

Para iniciar as comemorações da Oktoberfest, o estabelecimento disponibiliza a cerveja Hofbräu Oktoberfest nas canecas da unidade. Trata-se de uma receita de edição limitada pertencente ao estilo Festbier. A bebida dourada e brilhante passa pelo processo de fermentação Lager.

A composição destaca o protagonismo do malte, responsável por conferir um corpo marcante, textura macia e sabor intenso. O rótulo apresenta 6,3% de teor alcoólico e 26 IBU, equilibrado por um final delicadamente lupulado.

Semana temática e opções da casa

A festa continua fora das canecas entre os dias 20 e 25 de outubro. Durante o período de circulação do rótulo especial, a casa recria o ambiente de uma Bierhall bavariana em Belo Horizonte.

A programação temática oferece:

atrações temáticas;

gastronomia típica;

música tradicional alemã. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os clientes continuam com acesso aos rótulos clássicos do estabelecimento, como Hofbräu Premium Lager (Münchner Hell), Hofbräu Dunkel e Hofbräu Hefe Weizen. A produção dessas bebidas ocorre no próprio local, seguindo estritamente a secular Lei de Pureza Bávara (Reinheitsgebot) de 1516.