Roteiro cervejeiro em BH: 3 lugares para provar o melhor da capital
A capital mineira abriga a 1ª Hofbräuhaus da América Latina e é um polo de produção artesanal; veja onde encontrar as melhores cervejas da cidade.
A notícia de que a Hofbräuhaus, tradicional cervejaria alemã, está expandindo suas operações a partir de sua unidade em Belo Horizonte acendeu um holofote sobre a capital mineira. A cidade, que abriga a primeira franquia da marca na América Latina desde 2015, é um verdadeiro polo de produção artesanal, com dezenas de rótulos premiados e bares especializados que vão muito além do tradicional.
Reconhecida por sua cultura de botecos, BH se consolidou como um destino obrigatório para quem aprecia cervejas de qualidade. A cena local é vibrante e diversificada, oferecendo desde lagers refrescantes até IPAs complexas e stouts encorpadas, muitas vezes produzidas a poucos quilômetros de onde são servidas.
Para quem ficou curioso e quer explorar os sabores locais, preparamos um roteiro com três lugares imperdíveis para provar o que a cidade tem de melhor.
Roteiro da cerveja artesanal em BH
Protótipo Bar
Com um ambiente descontraído e foco total na qualidade, o Protótipo é um ponto de encontro para os verdadeiros apaixonados por cerveja. O bar não tem produção própria, mas se destaca pela curadoria impecável, trazendo para suas torneiras o que há de mais fresco e inovador de microcervejarias de Minas Gerais e do Brasil.
Koala San Brew
Famosa por suas IPAs de perfil frutado e extremamente aromáticas, a Koala se tornou uma referência nacional no estilo. O seu bar, ou "taproom", é o lugar ideal para provar as criações direto da fonte, sempre frescas. O ambiente é simples e convida a conversas sobre o universo cervejeiro.
Hofbräuhaus
Para quem busca a autêntica experiência de uma cervejaria alemã, esta é a parada certa. Inaugurada em 2015, a unidade de Belo Horizonte foi a primeira franquia da famosa marca de Munique na América Latina. O local produz suas cervejas seguindo a rigorosa Lei da Pureza Alemã de 1516, e o cardápio de comidas típicas e a banda tradicional completam a imersão.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.