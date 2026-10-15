Briga por guarda de filha termina em facada no pescoço
Suspeita de 24 anos atacou o ex-companheiro com uma faca de cozinha; motivação teria sido a ausência da criança de 2 anos no local do encontro
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Uma briga pela guarda da filha terminou com faca em Caeté, na Região Metropolitana de BH. Um homem de 24 anos foi esfaqueado no pescoço pela ex-companheira, da mesma idade, na manhã de quarta-feira (14/10), em um sítio.
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Segundo a PMMG, o homem estava no local quando a ex-companheira chegou procurando a filha do casal, de 2 anos e 3 meses. Ao saber que a criança estava sob os cuidados do avô paterno, e não do pai, a mulher ficou indignada e agrediu o ex-companheiro. Em seguida, pegou uma faca de cozinha e foi atrás dele, que fugiu em direção à piscina.
A mulher atingiu a vítima no pescoço. Um amigo do homem interveio e tomou a faca dela.
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Após a agressão, o homem procurou a PMMG e foi encaminhado à Santa Casa de Caeté. Depois de receber alta, voltou ao sítio acompanhado pelos policiais.
No local, a mulher confirmou que agrediu o ex-companheiro por ter ficado indignada ao saber que a filha estava sob os cuidados de outra pessoa, e não do pai. Ela foi detida e levada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde passou por consulta psiquiátrica.
O homem também procurou o Conselho Tutelar para denunciar o caso. O órgão já tinha conhecimento de discussões entre o casal relacionadas à guarda da criança.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria