Briga por guarda de filha termina em facada no pescoço

Uma briga pela guarda da filha terminou com faca em Caeté, na Região Metropolitana de BH. Um homem de 24 anos foi esfaqueado no pescoço pela ex-companheira, da mesma idade, na manhã de quarta-feira (14/10), em um sítio.

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Segundo a PMMG, o homem estava no local quando a ex-companheira chegou procurando a filha do casal, de 2 anos e 3 meses. Ao saber que a criança estava sob os cuidados do avô paterno, e não do pai, a mulher ficou indignada e agrediu o ex-companheiro. Em seguida, pegou uma faca de cozinha e foi atrás dele, que fugiu em direção à piscina.

A mulher atingiu a vítima no pescoço. Um amigo do homem interveio e tomou a faca dela.

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Após a agressão, o homem procurou a PMMG e foi encaminhado à Santa Casa de Caeté. Depois de receber alta, voltou ao sítio acompanhado pelos policiais.

No local, a mulher confirmou que agrediu o ex-companheiro por ter ficado indignada ao saber que a filha estava sob os cuidados de outra pessoa, e não do pai. Ela foi detida e levada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde passou por consulta psiquiátrica.

O homem também procurou o Conselho Tutelar para denunciar o caso. O órgão já tinha conhecimento de discussões entre o casal relacionadas à guarda da criança.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria