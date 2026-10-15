Jovem de 19 anos é sequestrado em Ribeirão das Neves e família paga R$ 30 mil de resgate em dinheiro
Vítima de 19 anos foi ameaçada com arma na cabeça e irmã pagou R$ 30 mil; rapaz conseguiu pedir ajuda após ser deixado em mata na capital mineira
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Criminosos sequestraram um jovem de 19 anos no bairro Areias, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (14), por volta das 12h30, momento em que homens armados em um carro escuro abordaram a vítima na chegada à residência e entraram no imóvel à procura de dinheiro guardado.
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Como não encontraram valores no local, os suspeitos colocaram o jovem no automóvel com a cabeça coberta. Sob ameaças de morte durante o trajeto, a vítima foi coagida a fazer uma chamada de vídeo para a irmã, de 28 anos, solicitando o pagamento de R$ 30 mil para garantir a liberação.
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Resgate pago após ameaça em videochamada
Na transmissão, a mulher viu o irmão chorando enquanto um criminoso apontava uma arma de fogo em direção à cabeça dele. Para atender às exigências, ela foi até a frente do imóvel e entregou a quantia exigida a um homem vestido de preto, que compareceu em uma motocicleta azul e preta e fugiu logo após receber os maços de dinheiro.
Depois do pagamento, o grupo libertou o rapaz em uma área de mata próxima à Estrada do Sanatório, no bairro Guarani, região Norte da capital mineira. O jovem caminhou até uma propriedade rural para pedir socorro e aguardou no local até o comparecimento da Polícia Militar.
Além dos R$ 30 mil entregues pela familiar, os autores roubaram o aparelho celular e os documentos de identidade do jovem.
Imagens registraram suspeitos e motocicleta
Durante os levantamentos, a Polícia Militar recolheu gravações de câmeras de segurança instaladas nas redondezas da residência. Os vídeos registraram dois homens caminhando até o portão e mostraram uma motocicleta Yamaha Lander, apontada pela mulher como o veículo utilizado pelo homem que recolheu o montante.
A irmã da vítima reconheceu o motociclista pelas filmagens. A corporação constatou que o veículo correspondia a uma moto Yamaha Lander recuperada em outra ocorrência, abandonada em uma mata após o piloto fugir de uma abordagem policial.
A solicitante indicou aos policiais um homem de 36 anos, primo do rapaz, como possível suspeito da ação. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e havia pedido dinheiro emprestado ao jovem dias antes. A corporação pontuou que o registro não reunia elementos objetivos suficientes para confirmar a participação dele no sequestro.
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A perícia realizou exames na residência da vítima, e as viaturas mantiveram diligências para localizar os autores. O caso seguiu para investigação da Polícia Civil.