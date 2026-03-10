Menino de 8 anos entra na frente da mãe e é agredido por homem em BH

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (10/3) ao invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte no Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). Durante a agressão, o filho da mulher, de 8 anos, entrou na frente da mãe para tentar impedir o ataque e acabou sendo agredido com um soco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 25 anos, possui uma medida protetiva contra o ex-marido. Mesmo assim, o homem entrou na residência da mulher, na Rua Tamboril, e iniciou uma discussão. Durante o conflito, ele pegou uma faca e passou a ameaçar a ex-companheira.

Nesse momento, o filho da vítima se colocou na frente da mãe para impedir a agressão. O suspeito então deu um soco na criança e fugiu do local. De acordo com a PM, o homem não é o pai do menino, mas tem uma filha de 3 anos com a mulher, que também presenciou o fato.

A mulher acionou a Polícia Militar e foi ao encontro dos policiais para relatar o ocorrido. Ao voltarem para a casa da vítima, os militares ouviram um barulho vindo da cozinha e encontraram o agressor dentro da residência.

Ele foi preso em flagrante e a faca usada na ameaça foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.