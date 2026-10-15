Alerta em BH: calor de 32 °C antecede pancadas fortes de chuva e vento nesta quinta-feira (15/10)
Quinta-feira na capital mineira terá calor intenso antes de temporais com raios; veja a previsão completa e as mínimas registradas por regional
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Os moradores de Belo Horizonte enfrentam uma mudança expressiva nas condições meteorológicas nesta quinta-feira (15/10). A capital mineira tem previsão de forte elevação na temperatura com os termômetros alcançando até 32 °C, antecedendo a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades isoladas.
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Segundo a Defesa Civil municipal, o dia começa com céu variando entre nublado e parcialmente nublado por todo o território da cidade. As condições de instabilidade ganham força ao longo das horas e provocam precipitações que podem ocorrer a qualquer hora do dia sobre diferentes pontos do município.
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Os índices térmicos revelam ampla oscilação ao longo desta quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o município registrou temperatura mínima de 18,8 °C na estação do Cercadinho, no bairro Buritis, região Oeste, nas primeiras horas matutinas, enquanto a máxima estimada atinge 32 °C no período vespertino, gerando um contraste térmico significativo em curto intervalo de tempo.
Ao lado do aquecimento acentuado, o índice de umidade relativa mínima do ar apresenta recuo e fica em torno de 40% durante o período da tarde. Esse patamar reduzido durante as horas mais quentes do dia aumenta o desconforto e antecipa a chegada das áreas de instabilidade sobre a região.
A modificação no tempo acontece com rapidez. A massa de ar aquecida associada ao aumento progressivo da umidade favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, que encobrem o céu da capital e preparam o terreno para descargas elétricas frequentes.
Instabilidade e rajadas de vento
O panorama meteorológico da capital mineira conta com aviso de atenção da Defesa Civil para a possibilidade de chuva forte com raios e rajadas de vento. O alerta serve de orientação direta aos cidadãos que transitam pelos principais corredores urbanos a qualquer hora do dia.
As pancadas de chuva, por vezes fortes, apresentam risco potencial de alagamentos pontuais e acúmulo de enxurrada em vias de grande declive. Esse tipo de precipitação rápida costuma provocar retenções no tráfego e exige atenção dos motoristas nas vias mais movimentadas.
A presença de rajadas de vento fortes aumenta os cuidados necessários no espaço urbano. O deslocamento rápido do ar pode provocar a queda de galhos de árvores, afetar a rede elétrica aérea e deslocar coberturas móveis e placas informativas em várias regiões da capital.
Diante do quadro de temporais repentinos, pedestres devem evitar áreas descampadas e locais próximos a árvores durante as tempestades com raios. Motoristas precisam redobrar a distância de segurança em relação aos veículos à frente para prevenir colisões em pistas molhadas.
Temperaturas mínimas registradas por regional
O monitoramento matinal da Defesa Civil indicou variações térmicas consideráveis entre as administrações do município nas primeiras horas do dia. O relevo da capital e as características locais de urbanização influenciaram o comportamento dos termômetros antes do amanhecer.
A Região Oeste registrou a menor marca oficial da cidade, enquanto Venda Nova e Pampulha apresentaram os índices mais altos do início do dia. Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
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Barreiro: 19,2 °C, às 4h45.
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Centro-Sul: 19,2 °C, às 5h40.
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Oeste (Cercadinho): 18,8 °C, às 6h.
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Pampulha: 20,1 °C, com sensação térmica de 21,8 °C, à 1h.
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Venda Nova: 20,7 °C, às 5h45.