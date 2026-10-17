Falta de energia pode deixar bairros de BH sem água até domingo (18/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O fim de semana pode ser de torneiras secas para moradores de bairros de Belo Horizonte. Alguns locais das regiões Oeste e Centro-Sul da capital podem enfrentar intermitência no abastecimento de água entre este sábado (17) e domingo (18/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 20 bairros podem ficar sem água até as 19h de amanhã devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

