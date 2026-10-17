Falta de energia pode deixar bairros de BH sem água até domingo (18/10)
Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água até a noite de domingo (18/10)
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O fim de semana pode ser de torneiras secas para moradores de bairros de Belo Horizonte. Alguns locais das regiões Oeste e Centro-Sul da capital podem enfrentar intermitência no abastecimento de água entre este sábado (17) e domingo (18/10).
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De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 20 bairros podem ficar sem água até as 19h de amanhã devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.
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Ainda conforme a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
- Alpes
- Apia
- Chácara Leonina
- Conjunto Santa Maria
- Estoril
- Grajaú
- Gutierrez
- Leonina
- Luxemburgo
- Morro das Pedras
- Nossa Senhora da Conceição
- Pantanal
- Santa Sofia
- São Bento
- São Jorge I
- São Jorge II
- São Jorge III
- Vila Antena
- Vila Bandeirantes
- Vila São Domingos