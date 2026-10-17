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FIM DE SEMANA SEM ÁGUA

Falta de energia pode deixar bairros de BH sem água até domingo (18/10)

Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água até a noite de domingo (18/10)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2026 21:56

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Equipes da Copasa realizam trabalho preventivo na detecção de vazamentos ocultos
Falta de energia afeta abastecimento em bairros da capital crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

O fim de semana pode ser de torneiras secas para moradores de bairros de Belo Horizonte. Alguns locais das regiões Oeste e Centro-Sul da capital podem enfrentar intermitência no abastecimento de água entre este sábado (17) e domingo (18/10).

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De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 20 bairros podem ficar sem água até as 19h de amanhã devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

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Ainda conforme a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

  • Alpes
  • Apia
  • Chácara Leonina
  • Conjunto Santa Maria
  • Estoril
  • Grajaú
  • Gutierrez
  • Leonina
  • Luxemburgo
  • Morro das Pedras
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Pantanal
  • Santa Sofia
  • São Bento
  • São Jorge I
  • São Jorge II
  • São Jorge III
  • Vila Antena
  • Vila Bandeirantes
  • Vila São Domingos

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