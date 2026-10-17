Assine
overlay
Início Gerais
BAIRRO APARECIDA

Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentos

Defesa Civil de Belo Horizonte apontou risco de desmonoramentos em local onde tubulação da Copasa rompeu, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2026 19:56

compartilhe

×
Defesa Civil de BH analisa riscos do local onde muro de arrimo desabou e rede de distribuição de água rompeu
Defesa Civil de BH analisa riscos do local onde muro de arrimo desabou e rede de distribuição de água rompeu crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

A obra onde um muro de arrimo cedeu e uma rede de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) rompeu no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pode sofrer novos desabamentos. Segundo a Defesa Civil da capital, a queda ocorreu na tarde de sexta-feira (16/10) e ainda apresenta riscos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

De acordo com o órgão municipal, o rompimento da rede de abastecimento ocorreu na Rua Maracajá, na altura do número 581. O órgão vistoriou o local e constatou que houve danos na tubulação hidráulica, risco de agravamento das condições existentes, possibilidade de novos desabamentos e de danos às estruturas dos imóveis vizinhos.

Ainda conforme a Defesa Civil, o responsável pela obra foi notificado a providenciar avaliação técnica especializada para identificar e corrigir as causas dos problemas. Ele precisará fazer os reparos necessários e isolar preventivamente as áreas afetadas ou sujeitas a riscos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão também orientou o responsável a manter as condições de estabilidade, conservação e segurança do imóvel. A reportagem do Estado de Minas procurou a Copasa e não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Tópicos relacionados:

bh copasa defesa-civil desabamento tubulacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay