Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentos
Defesa Civil de Belo Horizonte apontou risco de desmonoramentos em local onde tubulação da Copasa rompeu, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste
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A obra onde um muro de arrimo cedeu e uma rede de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) rompeu no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pode sofrer novos desabamentos. Segundo a Defesa Civil da capital, a queda ocorreu na tarde de sexta-feira (16/10) e ainda apresenta riscos.
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De acordo com o órgão municipal, o rompimento da rede de abastecimento ocorreu na Rua Maracajá, na altura do número 581. O órgão vistoriou o local e constatou que houve danos na tubulação hidráulica, risco de agravamento das condições existentes, possibilidade de novos desabamentos e de danos às estruturas dos imóveis vizinhos.
Ainda conforme a Defesa Civil, o responsável pela obra foi notificado a providenciar avaliação técnica especializada para identificar e corrigir as causas dos problemas. Ele precisará fazer os reparos necessários e isolar preventivamente as áreas afetadas ou sujeitas a riscos.
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O órgão também orientou o responsável a manter as condições de estabilidade, conservação e segurança do imóvel. A reportagem do Estado de Minas procurou a Copasa e não obteve retorno até a publicação desta matéria.