Obra onde muro cedeu e tubulação rompeu em BH pode ter novos desabamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A obra onde um muro de arrimo cedeu e uma rede de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) rompeu no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pode sofrer novos desabamentos. Segundo a Defesa Civil da capital, a queda ocorreu na tarde de sexta-feira (16/10) e ainda apresenta riscos.

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De acordo com o órgão municipal, o rompimento da rede de abastecimento ocorreu na Rua Maracajá, na altura do número 581. O órgão vistoriou o local e constatou que houve danos na tubulação hidráulica, risco de agravamento das condições existentes, possibilidade de novos desabamentos e de danos às estruturas dos imóveis vizinhos.

Ainda conforme a Defesa Civil, o responsável pela obra foi notificado a providenciar avaliação técnica especializada para identificar e corrigir as causas dos problemas. Ele precisará fazer os reparos necessários e isolar preventivamente as áreas afetadas ou sujeitas a riscos.

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O órgão também orientou o responsável a manter as condições de estabilidade, conservação e segurança do imóvel. A reportagem do Estado de Minas procurou a Copasa e não obteve retorno até a publicação desta matéria.

