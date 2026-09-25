PBH vai contratar empresa de bombeamento de água para Vilarinho

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai contratar uma empresa de bombeamento de água para atuar provisoriamente no Reservatório Vilarinho II, na Região de Venda Nova. O anúncio saiu no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (25/9). As empresas interessadas devem enviar as propostas comerciais e a documentação até as 14h do dia 2/10.

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Segundo a PBH, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a licitação emergencial visa a manutenção do reservatório e o amortecimento dos afluentes no decorrer do período chuvoso de 2026 e 2027.

A Vilarinho anualmente registra situações de alagamento no período, o que embasa a urgência de obras para evitar possíveis problemas.

O município vai escolher a empresa com a proposta mais vantajosa, além de analisar a documentação encaminhada para averiguar se a organização tem a habilitação necessária para atuar no local.

As empresas têm até as 14h do dia 2/10 para demonstrarem interesse. A decisão pela contratação vai ocorrer no mesmo dia, em uma sessão de abertura de envelopes.

As informações sobre licitações e editais estão disponíveis no site da Prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br/licitações) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br).

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.